Confirman evento con The Who, Def Leppard, Guns N’ Roses y Aerosmith en Chile

Es hora de que nos sacudamos de todos los rumores que falsearon números en la cartelera nacional, y veamos el futuro de la misma con base en hechos concretos; como una realidad que asoma en forma de un espectáculo colosal. Y es que después de los muchos trascendidos surgidos hasta el día de hoy, por fin estamos en condiciones de decir que The Who, Aerosmith, Def Leppard y Guns N’ Roses llegan a nuestro país para participar en el Santiago Rock City, uno que de igual manera tiene a su símil ratificado en Sao Paulo.

El hito más importante del evento lo marca, sin duda, el debut local de The Who. Los autores de “Won’t Get Fooled Again” aterrizan en Chile como uno de los cuatro nombres clásicos que aún no completaban su encuentro con el público criollo (seguiremos esperando por Neil Young, King Crimson y Van Halen). Luego está la legendaria banda encabezada por Joe Elliott, Def Leppard, una que, sin tanto glitter mediante, pero ciertamente ocupando el lugar que le corresponde en la historia del rock, también tendrá su estreno en suelos nacionales. Finalmente aparecen Aerosmith y Guns N’ Roses, ambos reincidiendo luego de sus presentaciones durante la temporada pasada en el país (los dos grupos ofrecieron shows en octubre de 2016, en el Movistar Arena y en el Estadio Nacional, respectivamente). Por supuesto, celebramos el regreso de los liderados por Steven Tyler, a pesar de que su último show en Santiago se promocionó hasta el hartazgo como el de su despedida.

El festival quedó agendado para los próximos 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental. Los días se organizaron de la siguiente manera:

Viernes 29 de septiembre:

Guns N’ Roses

The Who

Sábado 30 de septiembre:

Aerosmith

Def Leppard

Los precios de las entradas:

ABONOS 2 DÍAS:

Galería: $58.500

Zona Stgo Rock: $73.500

Cordillera: $148.500

Cancha Preferencial:​ $180.000​

Océano: ​ $220.000​

Rapa Nui: $435.000

POR DÍA:

Galería: $39.000

Zona Stgo Rock: $49.000

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial: $120.000

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Valores no incluyen cargo por servicio. También habrá una preventa exclusiva para los abonos de ambos día pagando con tarjeta de crédito BCI o BCI Nova. La promoción es válida del 25 al 26 de mayo, y es hasta agotar stock o llegar al 50% de la capacidad del recinto. La venta general parte el 27 de mayo.