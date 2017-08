Con un guiño a Chile, VUUR anuncia los detalles de su primer disco y publica teaser

Viernes, 4 de Agosto de 2017 | 1:58 pm | No hay comentarios

Anneke Van Giersbergen se está preparando para publicar el primer disco con su nueva banda, VUUR, la que formó en diciembre del año pasado con músicos de otro proyecto conocido, The Gentle Storm. Mientras que el primer single de la producción -“Days Go By – London“-, ya se encuentra disponible, ahora el grupo reveló los detalles del álbum, uno que sorpresivamente tiene relación con Chile.

El disco llegará el próximo 20 de octubre bajo el nombre, “In This Moment We Are Free – Cities“. Aquel tendrá 11 canciones y tanto su portada como track listing ya fueron compartidos (revisa el material más abajo). Ahora, lo interesante del disco, es que cada uno de los temas en él apunta una referencia a distintas ciudades del mundo, como Berlin, San Francisco, Beirut, Río De Janeiro o Santiago.

Respecto a lo anterior y considerando todo el cariño que la compositora holandesa guarda en nuestro país, Anneke señala:

Los temas que abordan las letras de las canciones en el álbum tienen que ver con las ciudades y la libertad. La exposición a las grandes ciudades puede ser abrumadora y te puedes ver envuelta por todo lo que las rodea. Al mismo tiempo, es fácil ser una extraña en una gran ciudad y para mí eso trae también una sensación de libertad. El año pasado pensé mucho sobre las virtudes de la vida rural frente a la vida urbana porque con mi familia volveremos a la ciudad. Es muy emocionante, pero al mismo tiempo conozco esa sensación de soledad urbana de experiencias pasadas. La portada del disco representa esta dualidad.

Además de todo lo anterior, la banda liberó un teaser en el que se puede escuchar un adelanto de todos los temas del álbum. Te lo dejamos aquí:

Track listing de “In This Moment We Are Free – Cities”:

My Champion – Berlin Time – Rotterdam The Martyr And The Saint – Beirut The Fire – San Francisco Freedom – Rio Days Go By – London Sail Away – Santiago Valley Of Diamonds – Mexico City Your Glorious Light Will Shine – Helsinki Save Me – Istanbul Reunite! – Paris