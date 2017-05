Comienza preventa de abonos para Santiago Rock City

Entre los próximos 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental se va a desarrollar el que probablemente sea el mayor evento que tendrá Chile durante esta temporada, hablamos del Santiago Rock City. Y cómo no, si en aquel se reunirán cuatro bandas que ni el fanático más entusiasta hubiese pensado ver juntas: The Who, Aerosmith, Def Leppard y Guns N’ Roses.

Mientras que los británicos de The Who y Def Leppard tendrán su esperadísimo debut en suelos nacionales, el combo norteamericano formado por Aerosmith y Guns N’ Roses volverá después de que ambos grupos tuvieran su última presentación en Chile el año pasado.

Así, con los nombres ya dispuestos, se acaba de iniciar la preventa de entradas para el espectáculo, una a la que sólo se podrá acceder mediante sistema Puntoticket. En este tramo de la venta, sólo se podrán comprar abonos para los dos días del festival pagando con tarjeta BCI o BCI Nova.

La preventa estará vigente por el día de hoy y el de mañana (la venta general parte el 27 de mayo) o hasta agotar stock (la mitad de la capacidad total del estadio). Estos son los precios:

ABONOS 2 DÍAS:

Galería: $58.500 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $73.500

Cordillera: $148.500

Cancha Preferencial:​ $180.000​

Océano: ​ $220.000​

Rapa Nui: $435.000

*El valor de las entradas abono ya considera un 25% de descuento sobre el valor del ticket diario.

El festival está organizado de la siguiente manera:

Viernes 29 de septiembre:

Guns N’ Roses

The Who

Sábado 30 de septiembre:

Aerosmith

Def Leppard