Chester Bennington se suicida a los 41 años

Sencillamente no lo podemos creer. Después de haber pasado por la devastadora muerte de Chris Cornell (quien precisamente hoy día cumpliría 53 años), se acaba de informar del fallecimiento de Chester Bennington por la misma vía que el cantante de Soundgarden, es decir, suicidio por ahorcamiento.

La noticia fue confirmada por el portal estadounidense, TMZ, que recoge declaraciones de la policía norteamericana, desde donde se señala que el vocalista de Linkin Park, de 41 años, fue encontrado ahorcado en horas de esta mañana en una residencia privada de Palos Verdes, en Los Angeles.

Recordemos que Bennington y Cornell eran muy amigos (el primero había sido uno de los más afectados con la muerte del autor de Seattle, lo que demostró en su funeral y a través de una emotiva carta de despedida).

Bennington tenía seis hijos de dos matrimonios distintos.

Por muchos años, el músico luchó contra una adicción a las drogas y al alcohol, y en el pasado declaró haber considerado el suicidio después de sufrir abusos por parte de un hombre mayor cuando era un niño.

Seguiremos ampliando.

ACTUALIZACIÓN

El guitarrista y tecladista de Linkin Park, Mike Shinoda, acaba de ratificar la información:

Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 de julio de 2017