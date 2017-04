Cartel completo del festival Fauna Otoño 2017

Jueves, 13 de Abril de 2017

El próximo sábado 13 de mayo, en Espacio Riesco, se va a desarrollar la primera versión del festival Fauna Otoño, un evento hermanado con Fauna Primavera y que nace para ser la respuesta estacional al mismo. ¿Música en vivo y frío? No nos quejamos, es más, nos parece una excelente combinación.

Lo mejor de todo es que el debut del evento no se producirá como para “tantear el terreno”, al contrario, el espectáculo asoma como uno de los más potentes de la temporada resultado de su cartel: Slowdive, The Radio Dept, Beach Fossils y Lindstrøm eran las bandas confirmadas hasta ahora. A estos, hoy día se suman diez nuevos artistas que completan el lineup del festival, destacando entre ellos uno de los nombres más grandes del post rock: This Will Destroy You.

Revisa el cartel definitivo de Fauna Otoño a continuación:

Slowdive

The Radio Dept.

Matías Aguayo

Beach Fossils

Lindstrom

This Will Destroy You

MK

Shiva San

Detroit Swindle

Trementina

Diegors

Inti Kunza

Qasio

Massiande

Las entradas para el espectáculo continúan a la venta mediante sistema Puntoticket en su tramo preventa 2 a un valor de $28.000 (no incluye cargo por servicio). Tickets sin recargo en Sonar Tienda.