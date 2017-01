Cage The Elephant tocó “Cold Cold Cold” en Colbert

Miércoles, 11 de enero de 2017 | 3:31 pm | No hay comentarios

La banda norteamericana de rock alternativo, Cage The Elephant, continúa con el trabajo de promoción para su último disco de estudio, “Tell Me I’m Pretty“, que tuvo su lanzamiento en diciembre de 2015 y contó con producción y arreglos de Dan Auerbach, líder de The Black Keys.

De esta manera, el grupo llegó a los estudios de The Late Show With Stephen Colbert, donde se despacharon una muy rollingstoneana versión de “Cold Cold Cold“. Mira el video de la presentación más abajo.

Recordemos que Cage The Elephant será uno de los nombres que animarán la séptima edición de Lollapalooza Chile, la que se realizará los próximos 1 y 2 de abril en el Parque O’Higgins.