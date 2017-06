Cage The Elephant anuncia nuevo disco en vivo y publica primer adelanto: “Whole Wide World”

Viernes, 23 de Junio de 2017 | 12:11 pm | No hay comentarios

Los norteamericanos de Cage The Elephant no descansan. Y es que luego de haber publicado su último disco de estudio en 2015, “Tell Me I’m Pretty“, uno que los mantuvo de gira toda la temporada siguiente trayéndolos, incluso, al pasado Lollapalooza Chile, ahora se arrojan con una nueva producción.

En rigor, se trata de un álbum en vivo que incluye distintas presentaciones realizadas por la banda durante el último tiempo en Estados Unidos. El trabajo se titula “Unpeeled“, tendrá su lanzamiento el próximo 28 de julio, y está formado por 21 canciones, 18 de las cuales corresponden a temas de sus cuatro discos editados a la fecha. Los tres cortes restantes son covers.

Uno de los anteriores es “Whole Wide World” -original del compositor británico, Wreckless Eric-, el que sirve como el primer anticipo del trabajo. Revisa el tema y video a continuación, y encuentra el track listing y portada del material más abajo:

Track listing “Unpeeled”:

Cry Baby Whole Wide World Sweetie Little Jean Spiderhead Take It or Leave It Too Late to Say Goodbye Punchin’ Bag Shake Me Down Telescope Instant Crush Trouble Ain’t No Rest for the Wicked Rubber Ball Aberdeen Golden Brown Cold Cold Cold How Are You True Come a Little Closer Back Against the Wall Cigarette Daydreams Right Before My Eyes