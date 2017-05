Brian Johnson reaparece en un show junto a Robert Plant y Paul Rodgers

Después de los varios problemas de salud que Brian Johnson había experimentado el último tiempo -en septiembre de 2009 lo diagnosticaron con Esófago de Barrett y sólo el año pasado le advirtieron que podría perder la audición completa si seguía haciendo shows-, todo indicaba que los días como cantante del ex AC/DC estaban llegando a su fin.

Sin embargo, la noche de ayer, el músico británico tuvo una reaparición en escena junto al siempre activo Robert Plant y al igualmente legendario, Paul Rodgers. La ocasión se dio durante el concierto que este último ofrecía la noche de ayer en Oxford, Inglaterra.

Los tres míticos vocalistas unieron fuerzas para interpretar el clásico de Barrett Strong, “Money (That’s What I Want)“, publicado en 1959, y luego popularizado por The Beatles en 1963. Puedes revisar un registro del momento a continuación: