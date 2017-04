Bon Jovi regresa a Chile en septiembre

Viernes, 21 de Abril de 2017 | 7:50 am

Así es. Luego de todos los rumores que apuntaban al regreso de Bon Jovi a nuestro país, finalmente se confirmó la visita de la banda encabezada, por supuesto, por Jon Bon Jovi. La cita será el próximo 14 de septiembre en el Estadio Monumental cuando los autores de “Livin’ On A Prayer” tengan un nuevo encuentro con el público chileno.

La quinta escala del grupo en suelos nacionales se produce en el marco de su tour This House Is Not for Sale -soporte del disco del mismo nombre publicado en noviembre de 2016-, el que también aterrizará en Rock In Rio de Brasil, además de hacer un paso por Argentina.

Las entradas estarán disponibles a través de sistema Puntoticket a partir de una fecha a confirmar y con valores que se anunciarán próximamente.