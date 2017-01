Blink-182 tocó “She’s Out Of Her Mind” en Jimmy Kimmel Live!

Blink-182 todavía se encuentra en trabajo de promoción para su último álbum de estudio, “California” (lanzado en julio pasado), uno que significó la vuelta del grupo luego de cinco años de silencio discográfico -el último registro publicado por la banda fue “Neighborhoods“, de 2011-.

Pues bien, para seguir mostrando el material, la agrupación californiana se dejó ver en los estudios de Jimmy Kimmel Live, donde tocaron una encendida versión de “She’s Out Of Her Mind“.

Revisa su presentación aquí: