Blackfield publica tres canciones nuevas

Lunes, 19 de diciembre de 2016 | 11:48 am | No hay comentarios

Después de que anunciaran su regreso discográfico a comienzos de temporada, y luego de que Steven Wilson completara más de dos exitosos años dedicado a su carrera en solitario, Blackfield, acaba de publicar nueva música.

En concreto, se trata de tres canciones, “Family Man“, “How Was Your Ride?” y “Sorrys“, todas incluidas en el nuevo larga duración de la banda, “Blackfield V“, el que tendrá su lanzamiento el próximo 10 de febrero.

Te dejamos con lo nuevo de la banda británica/israelí, a continuación: