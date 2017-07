Billie Joe Armstrong y Tim Armstrong forman nueva banda y estrenan canción: “If There Ever Was A Time”

Un nuevo proyecto sacude el recuerdo y también la plena vigencia del punk rock de California. Esto, porque dos músicos emblemáticos de la escena cuyo apogeo se dio en los noventa se juntaron para formar una banda, hablamos de Billie Joe Armstrong de Green Day y Tim Armstrong de Rancid.

Ambos cantantes, quienes hace poco editaron “Revolution Radio” y “Trouble Maker” con Green Day y Rancid, respectivamente, aprovecharon la coincidencia de sus apellidos y sellaron su colaboración bajo el nombre de Armstrongs, que completa su alineación con el hijo de Billie, Joey , y el sobrino de Tim, Rey.

Pero el grupo no se queda sólo con el anuncio, sino que también aporta música. Puedes escuchar la primera canción de Armostrongs, “If There Ever Was A Time“, a continuación: