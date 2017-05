Belzebong anuncia su nueva fecha en Chile

Lunes, 8 de Mayo de 2017

Como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, los polacos de Belzebong reagendaron el concierto que debieron cancelar la temporada pasada en nuestro país. La banda europea se presentaría originalmente el 30 de julio de 2016, sin embargo, ahora lo harán el 20 de julio en Espacio San Diego (San Diego 1455).

A casi un año de la postergación de su primer show en Chile, el grupo de stoner metal aterriza en suelos nacionales para mostrar el trabajo de los dos discos de estudio que han publicado hasta la fecha, “Sonic Scapes & Weedy Grooves” (2011) y “Greenferno” (2015). Todo esto, en el marco de su oscuro y psicodélico espectáculo, “Live Greenferno”.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 10 de mayo en tiendas Respect (Portal Lyon Local 46, Providencia) y Mucky Rock (Eurocentro Local 0212, Santiago Centro). La gente de regiones puede coordinar mediante inbox a la producción. Precios, aquí:

Primeras 100 entradas: $16.000

Entrada General: $18.000

Día del Evento: $20.000