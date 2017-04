Beck realiza cover de Elvis Presley: “Can’t Help Falling In Love With You”

Viernes, 7 de Abril de 2017 | 11:31 am | No hay comentarios

Haciéndonos más viejos de lo que somos mientras esperamos el esquivo nuevo disco de Beck, uno que originalmente sería publicado en octubre pasado, luego en noviembre, y ahora no sabemos cuándo, el siempre activo compositor norteamericano lanzó un cover del clásico de Elvis Presley, “Can’t Help Falling In Love With You“.

En realidad, no fue el autor de “Loser” quien compartió la canción. Amazon, a través de la serie “The Man In The High Castle”, editó un álbum titulado “Resistance Radio“, el que convoca a distintos artistas que realizan versiones de temas legendarios de los 50 y 60. Además de la colaboración de Beck, el registro también cuenta con la participación de Sharon Van Etten, The Shins, Karen O y Norah Jones, entre otros.

Puedes escuchar el tema a continuación: