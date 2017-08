Avenged Sevenfold realiza cover de “God Only Knows” de The Beach Boys

Es viernes, y Avenged Sevenfold lo sabe. Cómo no, si en los últimos dos meses la banda norteamericana ha ocupado casi siempre el último día de la semana para publicar alguna novedad, principalmente las que tienen que ver con rebuscados pero muy logrados covers.

Si antes fue su versión para “Retrovertigo” de Mr. Bungle, después su cover para el clásico mexicano, “Malagueña Salerosa“, y luego su su interpretación del legendario corte de Del Shannon, “Runaway“, ahora el grupo se lanza con una toma para “God Only Knows“, el histórico tema de The Beach Boys. El resultado, esta vez, es discutible.

Puedes escuchar la canción aquí: