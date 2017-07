August Burns Red anuncia nuevo disco y estrena canción: “Invisible Enemy”

Viernes, 28 de Julio de 2017 | 1:05 pm | No hay comentarios

Después de haber publicado su último larga duración sólo hace dos años,”Found In Far Away Places“, los norteamericanos de August Burns Red volverán con un nuevo registro esta temporada. El álbum en cuestión llegará bajo el nombre de “Phantom Anthem” y tendrá su lanzamiento el próximo 6 de octubre.

La banda completará su séptimo trabajo largo con este registro, el que ya tiene su primer adelanto en forma de música. Se trata de “Invisible Enemy“, corte que también llega acompañado de un excelente video donde se puede ver al grupo convertido en marioneta tocando en distintos lugares.

Puedes ver el clip a continuación, y revisar el track listing y portada del disco más abajo:

Track listing “Phantom Anthem”:

King Of Sorrow Hero Of The Half Truth The Frost Lifeline Invisible Enemy Quake Coordinates Generations Float Dangerous Carbon Copy