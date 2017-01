Audioslave se reunirá para tocar en un show de Prophets Of Rage

Miércoles, 18 de enero de 2017 | 10:02 am | No hay comentarios

Tanto Chris Cornell como Brad Wilk lo habían indicado en alguna oportunidad: el regreso de Audioslave nunca estuvo descartado. Y aunque la reformación de la banda no es tal, quizás esto sirva como un anticipo a posibles planes en el futuro.

Los autores de “Like A Stone” se juntarán para tocar sólo una noche el próximo 20 de enero en el marco del show, Anti-Inaugural Ball, organizado por Prophets Of Rage, donde precisamente militan tres de los cuatros ex miembros del grupo formado el año 2001 (Tom Morello, Tim Commerford y el propio Brad Wilk).

El concierto marcará la primera presentación de Audioslave con todos su integrantes originales en más de 11 años.