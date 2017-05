At The Drive-In tocó “Hostage Stamps” y “Call Broken Arrow” en Jimmy Kimmel Live!

La semana pasada, At The Drive-In tuvo el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, el excelente “In•ter a•li•a“, un trabajo que llegó nada menos que a 17 años de la publicación de “Relationship Of Command” (2000), el último álbum editado por los de El Paso antes de su primera separación (2001), una que finalmente desembocaría en la creación de The Mars Volta.

De esta forma, con medio mundo aún catatónico por los efectos del registro, Cedric Bixler-Zavala, Omar Rodríguez-López y compañía, llegaron a Jimmy Kimmel Live!, donde se despacharon sendísimas versiones de “Hostage Stamps” y “Call Broken Arrow“.

Puedes revisar la presentación aquí: