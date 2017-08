Arcade Fire versionó a John Lennon, David Bowie y Radiohead en Lollapalooza Chicago

Lunes, 7 de Agosto de 2017 | 12:56 pm | No hay comentarios

Recién concluida la última edición de Lollapalooza Chicago, los canadienses de Arcade Fire dejaron una impresionante presentación tras de sí. Esto, en medio de la promoción que llevan para su último disco de estudio, el por muchos resistido “Everything Now” (julio, 2017).

La banda norteamericana llegó al evento para dar cierre al mismo la noche de ayer, donde se despacharon un set que incluyó canciones de todos sus trabajos, destacando, claro, “Everything Now”. Sin embargo, para concluir el concierto el grupo realizó un sentido cover del clásico de John Lennon, “Mind Games“, el que estuvo complementado por letras de “Oh! You Pretty Things” de David Bowie, “Karma Police” de Radiohead y de su propio tema, “Wake Up“.

El 5 de agosto, durante un sideshow del encuentro, la banda había hecho la misma interpretación, una que podrían traer a Chile el 11 de diciembre. Puedes revisar los registros de ambos momentos a continuación: