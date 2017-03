Anuncian South Bound Tour en Chile, con Silverstein, The Word Alive y For The Fallen Dreams

Jueves, 9 de Marzo de 2017 | 1:13 pm | No hay comentarios

Llegan excelentes noticias para los fans del metalcore y el post-hardcore: las productoras Chargola Pro y Monkey Producciones confirmaron la llegada a Chile del South Bound Tour, conformado por las bandas Silverstein, The Word Alive y For The Fallen Dreams, tres destacados actos dentro los estilos ya mencionados.

Silverstein, banda canadiense de la escena post- hardcore, vienen en plena promoción de “I Am Alive in Everything I Touch” (2015), su octavo trabajo de estudio. En tanto, The Word Alive repasará lo mejor de su discografía, además de un vistazo a “Dark Matter” (2016), su más reciente trabajo. Finalmente, desde Michigan, Estados Unidos, For The Fallen Dreams vendrá a repasar su discografía, que ya cuenta con cinco trabajos a la fecha.

El próximo 30 de mayo, desde las 19:00 horas, el Domo de San Diego (ubicado en San Diego #1456) será testigo de esta visita única en nuestro país. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketek, con los siguientes valores:

Preventa (primeros 200 tickets): $25.000

Entrada General: $30.000

Día del Show: $35.000

Valores no incluyen cargo por servicio