Anuncian regreso de Nile a Chile

Martes, 2 de Mayo de 2017 | 10:22 am | No hay comentarios

Se siguen sumando espectáculos a la agenda del metal nacional. Y es que si recién te contábamos sobre la llegada de Testament, ahora es Nile el nombre que confirmó su regreso al país para el próximo 24 de agosto con un show fijado en el Club Blondie.

El grupo norteamericano de death metal regresa a Chile tras su visita de 2015, y lo hace para presentar su último disco de estudio, “What Should Not Be Unearthed” 2015, además de mostrar lo mejor de un catálogo que ha ido creciendo desde 1993.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del 5 de mayo mediante sistema Ticketek y sin recargo tiendas The Knife y Rockmusic. Estos son los precios:

Preventa 1: $18.000

Preventa2: $22.000

General: $25.000