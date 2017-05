Anuncian debut de The Get Up Kids en Chile

Se acaba de agendar un nuevo debut en suelos nacionales. Se trata de la icónica banda norteamericana, The Get Up Kids, la que llegará por primera vez a Sudamérica y a Chile para presentarse el próximo 31 de agosto en el Domo San Diego.

El grupo encabezado por Matt Pryor, uno muy importante para el rock alternativo de los noventa y trascendental para el desarrollo del emo, llega a nuestro país sin nuevo material publicado -su último disco de estudio, “There Are Rules“, fue editado en 2011 luego de que la banda permaneciera tres años separada-, pero con un catálogo amplísimo para saldar su deuda pendiente con los fanáticos locales.

Pronto tendremos la información de precios y lugares de venta de entradas.