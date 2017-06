Anuncian concierto de Thieves Like Us en Chile

Con el anuncio del nuevo concierto que Thieves Like Us ofrecerá en nuestro país, ya son tres los shows que quedaron agendados en nuestro país sólo el día de hoy (los otros fueron Mike Portnoy y la oficialización de Anvil), algo que sencillamente es una locura porque no hay bolsillo que aguante.

Sin embargo, nada de esto importa para los seguidores de la banda alemana, quienes tendrán posibilidad de ver a la misma el próximo 14 de julio en el marco del segundo Soundcheck Club La Tercera (en Purísima 251, Recoleta). El grupo aterriza en suelos nacionales con su disco homónimo recién publicado, quinto larga duración de su carrera y primer álbum en cinco años.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de sistema Passline con los siguientes precios:

Preventa: $10.000

General: $15.000

*Habrá un 20% de descuento para clientes del Club La Tercera