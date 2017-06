Anuncian concierto de Ancient en Chile

Viernes, 23 de Junio de 2017 | 10:01 am | No hay comentarios

Para celebración de los seguidores del metal, un nuevo y gran número del género acaba de ser confirmado en la cartelera nacional. Se trata de los noruegos de Ancient, quienes llegarán a nuestro país para presentarse el próximo 20 de septiembre en un recinto por anunciar.

Cumpliendo 25 años de carrera esta temporada, la banda nórdica se ha transformado en uno de los nombres ilustres del black metal europeo, editando siete álbumes en ese período. El último de estos fue “Back To The Land Of The Death” (2016), trabajo que significó el regreso discográfico del grupo después de doce años.

De momento, sólo existe esta información. Pronto tendremos más datos sobre el evento.