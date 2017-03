Anuncian a Ratos de Porão en Mosh Festival 2017

Este año seremos testigos del Mosh Festival, versión renovada del extinto Punk Rock Festival. Dicho evento, a realizarse este 30 de abril en el Club Deportivo Lonquén, ya tenía un completísimo line up confirmado, con nombres como Suicidal Tendencies o el mítico ex vocalista de Dead Kennedys, Jello Biafra, quien debutará en nuestro país con su proyecto The Guantamo School Of Medicine.

A este tremendo cartel se suma la presencia de los brasileños Ratos de Porão, quienes ya estuvieron en la edición 2015 del Punk Rock Festival, concretando un regreso a nuestro país con todo el hardcore punk que profesan en su amplia discografía, la cual cuenta con “Século Sinistro” (2014) como último trabajo de estudio a la fecha.

La venta de entradas sigue disponible a través del sistema Ticketek, manteniéndose en el tramo 1 de preventa general ($15.000, sin cargo por servicio).