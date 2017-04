Animals As Leaders debutará en Chile

Lunes, 17 de Abril de 2017 | 12:49 pm | Comentarios (1)

Enorme noticia para todos quienes siguen de cerca el metal progresivo y el djent, y una mejor oportunidad para que las personas que quieran familiarizarse con este sonido den el paso definitivo hacia aquel. ¿Por qué? ¡Porque Animals As Leaders acaba de anunciar su debut en Chile!.

Así es, de la mano de Santiago Fusión, la gran banda norteamericana hará su estreno en nuestro país para promocionar su excelente último disco de estudio en primer lugar -“The Madness Of Many” (noviembre, 2016)-, y luego para presentar los temas más destacados de un catálogo que han hecho brillar en sus exactos diez años de carrera.

La cita quedó agendada para el próximo 25 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas estarán disponibles a partir de mañana martes al mediodía mediante sistema Ticketek a los siguientes precios:

Primeras Filas: $48.000 (Incluye KIT Oficial: Bolso + Afiche + Credencial)

Platea Baja Central: $39.000

Platea Baja Lateral: $34.000

Platea Alta Central: $29.000

Platea Alta Lateral: $25.000

10% de descuento ingresando AQUÍ. Válido hasta el 25 de abril o hasta agotar stock.