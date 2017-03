Alt-J anuncia nuevo disco y estrena canción: “3WW”

Lunes, 6 de Marzo de 2017 | 12:03 pm | No hay comentarios

Luego de publicar su último disco en 2014, “This Is All Yours“, la banda británica de indie rock, Alt-J, espera lanzar al sucesor de aquel a mitad de temporada. Será el próximo 9 de junio cuando el grupo originario de Leeds edite “Relaxer“.

Sin embargo, los encabezados por Joe Newman no llegan con el solo anuncio de su tercer larga duración, sino que también lo hacen con su portada y track listing -los que puedes encontrar más abajo- y nos entregan el primer adelanto en forma de música que tiene el mismo.

El tema en cuestión se llama “3WW” y lo puedes escuchar aquí:

Track listing “Relaxer”:

3WW In Cold Blood House Of The Rising Sun Hit Me Like That Snare Deadcrush Adeline Last Year Pleader