Alice Cooper anuncia nuevo disco: “Paranormal”

Jueves, 11 de Mayo de 2017 | 3:01 pm | No hay comentarios

Nada menos que 69 años para Alice Cooper y el tipo, aparte de ser una leyenda viviente del hard rock y el heavy metal, todavía tiene la capacidad de crear nuevo material. ¿A qué viene esto? A que el músico norteamericano acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, “Paranormal“.

A seis años de la publicación de su último registro, “Welcome 2 My Nightmare” (2011) -continuación del clásico “Welcome To My Nightmare” (1975)- el autor de “Poison” confirmó que la salida del sucesor de aquel está agendada para el próximo 28 de julio y que el mismo contará con la colaboración de gente como Larry Mullen Jr. de U2, Billy Gibbons de ZZ Top o Roger Glover de Deep Purple.

Esperando por el estreno de música, te dejamos con un recuero del Alice Cooper clásico: