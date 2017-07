Adrenaline Mob sufre accidente automovilístico y muere su bajista David Z.

El cuarteto liderado por Russell Allen, Adrenaline Mob, se vio involucrado hoy en un accidente de tránsito. Mientras cambiaban un neumático pinchado de su bus-casa rodante, en el que se dirigían a su próximo show en St. Petersburg, Florida, y que los traslada en su gira por EE.UU., fueron colisionados por un camión con acoplado, dejando seis personas heridas -tres de gravedad- y una fallecida.

Lamentablemente, la víctima fatal ha sido identificada como David Zablidowsky, más conocido como David Z (a la derecha de la foto)., bajista de la banda recién integrado en marzo de este año.

Según el reporte oficial, algunos de los heridos estaban dentro del vehículo de la agrupación, pero no se sabe quiénes son. Estaremos informando.

NOTICIA EN DESARROLLO

ASO confirms 1 dead in multi-car crash on I-75 in Micanopy. Traffic diverted in Alachua County at Exit 374. Picture credit: @AlachuaSheriff pic.twitter.com/BoDvHk1qP4

Crash on I-75 near Micanopy. FHP says there were three vehicles involved. One fatality confirmed at this point. pic.twitter.com/UMUaf8AtVS

— Marissa Sarbak (@MarissaSarbak) 14 de julio de 2017