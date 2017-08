Act Of Defiance anuncia nuevo disco de estudio y estrena canción: “M.I.A.”

Miércoles, 9 de Agosto de 2017 | 10:56 am | No hay comentarios

Act Of Defiance, la banda formada en 2014 por los ex miembros de Megadeth, el guitarrista Chris Broderick y el baterista Shawn Drover, junto al vocalista Henry Derek (ex Scar The Martyr) y el bajista Matt Bachand ( actual Shadows Fall), acaban de anunciar oficialmente el lanzamiento de su nuevo larga duración.

El trabajo llevará por nombre “Old Scars, New Wounds“, tendrá su salida el próximo 29 de septiembre e incluirá un total de 11 canciones. Tanto track listing como portada ya fueron reveladas, y las puedes revisar más abajo.

Además de lo anterior, el grupo también compartió música. Puedes escuchar el primer single del álbum, “M.I.A.“, a continuación:

Track listing “Old Scars, New Wounds”:

M.I.A. Molten Core Overexposure The Talisman Lullaby of Vengeance Circle of Ashes Reborn Conspiracy of the Gods Another Killing Spree Broken Dialect Rise of Rebellion