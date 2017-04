A Perfect Circle estrenó canción en vivo: “Feathers”

Viernes, 7 de Abril de 2017 | 3:35 pm | No hay comentarios

A propósito de la reciente alianza que A Perfect Circle firmó con el sello BMG, Billy Howerdel adelantaba la posibilidad de nuevo material de la banda en el corto plazo: “esperamos compartir pronto nuevas canciones con ustedes. Nuevo APC-2017“, decía el calvo guitarrista.

Pues bien, cumpliendo de forma muy veloz con lo anterior, el grupo estrenó su primera canción desde el lanzamiento de “By And Down“, hace cuatro años. El corte, que lleva por título, “Feathers“, tuvo su debut durante el concierto que los autores de “Judith” ofrecieron la noche de ayer en Las Vegas, el que además marcó su regreso a los escenarios luego de tres temporadas.

Para fortuna de los que tristemente no pudimos asistir al show, existe un registro con un muy buen audio del momento. Revísalo aquí: