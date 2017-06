A los 50 años, muere Dave Rosser de The Afghan Whigs

Miércoles, 28 de Junio de 2017

Una triste noticia para esta jornada de día miércoles. A menos de un año de haber sido diagnosticado con un agresivo cáncer de colón inoperable, el guitarrista de The Afghan Whigs y miembro original de The Gutter Twins, Dave Rosser, lamentablemente falleció anoche a la edad de 50 años.

De esta manera lo informó The Afghan Whigs en su Facebook oficial, donde se señala que el artista murió “pacíficamente y rodeado de amor”.

Recordemos que Rosser se sumó a la banda encabezada por Greg Dulli (quien de forma incesante dedicó el concierto del grupo en el Primavera Sound 2017 a su amigo) cuando la misma regresó luego de permanecer once años separada y después publicó el enorme “Do To The Beast” (2014).