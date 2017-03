311 anuncia nuevo disco y estrena canción: “Too Much To Think”

Martes, 14 de Marzo de 2017 | 1:03 am | No hay comentarios

Han pasado casi tres años desde “Stereolithic” (2014), el último trabajo de estudio que realizaron los norteamericanos 311. Luego de no tener noticias musicales de la banda (salvo su clásico crucero con shows en vivo), nos sorprenden con el anuncio de “Mosaic”, álbum que será lanzado durante este año, según ha confirmado la banda.

Pero eso no es todo, ya que los de Nebraska también liberaron la canción “Too Much To Think”, primer adelanto de esta nueva obra de estudio, la duodécima de su carrera. Escucha a continuación la canción antes mencionada: