Vincent Cavanagh de Anathema: “Para el show en Chile habrá canciones que no tocamos habitualmente”

Lunes, 10 de Julio de 2017 | 10:48 am | No hay comentarios

Anathema regresará a nuestro país en próximo 9 de agosto, y conversamos con una de sus principales figuras, Vincent Cavanagh, quien nos comentó sobre el álbum “The Optimist” (2017), obra que comenzaron a promocionar en esta gira hace sólo un mes. Desde el proceso creativo, sus paralelismos con el álbum “A Fine Day To Exit” (2001), hasta sus recuerdos de Chile, fue lo que conversamos con Cavanagh. Te dejamos la entrevista completa, para que puedas leerla a continuación:

Me gustaría partir hablando de “The Optimist” (2017), primer disco de Anathema luego de tres años. Cuéntanos sobre el proceso en que se desarrolló el álbum.

Escribimos este álbum adelantadamente, ese fue el cambio más grande. Encontramos una habitación en Londres donde puse todo mi equipo; Daniel (Cavanagh) y yo trabajamos en un montón de ideas juntos, revisando el material que él tenía. Luego John (Douglas) se nos unió y comenzamos a escoger material para el álbum, a construirlo de a poco. Ahí nos fuimos de gira, tocamos un par de esas canciones en vivo, y ahí nos reunimos con Tony Doogan, quien ha trabajado con Mogwai y Belle And Sebastian. Él es un gran tipo, un productor brillante; fue él quien nos sugirió grabar en Irlanda para hacer las baterías y luego en Escocia para hacer el resto. Fue todo bastante genial, muy entretenido; el resultado fue bueno, así que estamos todos muy felices.

Este álbum es como una continuación de la historia expuesta en el disco “A Fine Day To Exit” (2001). ¿Tenían ideas para hacer una segunda parte en aquellos años?

Si, lo es. La verdad es que no teníamos pensado hacer una segunda parte, este disco es una historia más dedicada. “A Fine Day To Exit” fue una colección de canciones, después de eso consumamos ese concepto de la playa y el arte de la portada, hecho por Travis Smith. El hecho de considerarlo una historia ocurrió después de ya terminadas las grabaciones del álbum, mientras que con este sabíamos desde el principio lo que estábamos haciendo; de hecho, primero creamos una historia y escribimos algo así como escenas para un film, todo el disco es como una película. A medida que lo vas escuchando van pasando diferentes escenas; en las letras hay algunas pistas de lo que pasó, así como también entre medio de las canciones puedes escuchar lo que sucede alrededor, sentir el espacio donde el personaje se encuentra. Y también tienes el arte, que muestra un poco esa conexión con el otro álbum, con muchos elementos de la historia. Cada aspecto nos lleva a la conclusión final de la obra, la que en realidad es bien especial, no es la que todos esperarían, pero probablemente es la correcta.

Es claro que este álbum es como una película, se evidencia que utilizaron el esquema del “viaje del héroe” para desarrollar la historia. Siendo esta una obra con un claro inicio, desarrollo y conclusión, ¿consideras que es un álbum que debe ser interpretado solamente de manera íntegra?

Si, debiese ser así, pero no lo haremos en esta gira. Creo que interpretaremos el álbum completo a fines de este año o principios del próximo. Por el momento, estamos mezclando todas las canciones, tenemos una pequeña secuencia de ellas, luego nos vamos al material antiguo, para después volver al nuevo, y así. En cierto momento, cuando ya tengamos todo el show preparado, haremos conciertos con la interpretación completa del álbum, tocándolo de principio a fin, con imágenes, interludios y todo lo demás.

¿Tienen planes para presentar el álbum alrededor del mundo?

Si, en este momento tenemos todo el año copado. Para el próximo volveremos a tener giras completas en Norteamérica y Europa, luego de eso veremos qué hacer. Si tenemos la oportunidad de hacer algo especial, nos gustaría llevar el show de “The Optimist Live” a Sudamérica y volver con todos ustedes. Viajaremos por Australia, todo Europa, quizás vamos a Japón, así que espero que la gente en Sudamérica nos quiera de vuelta. Si ellos lo piden, nosotros iremos.

Hablemos de tu presentación en Santiago. ¿Qué podemos esperar del show?

El setlist será uno muy largo, obviamente con parte del nuevo material, pero con un giro distinto, ya que habrá canciones que nosotros no tocamos habitualmente en vivo. Espero que vayan, porque será una noche fantástica.

Han estado aquí muchas veces. ¿Tienes algún show que sea tu favorito?

Probablemente la primera vez, en 2006, porque todo era nuevo. Creo que nuestra relación con Chile ha evolucionado increíblemente, pero hay algo en la primera vez que lo hace muy especial, fue ahí cuando nos enamoramos de Chile. Los fans chilenos son geniales, es el mejor lugar donde hemos tocado probablemente.

¿Qué pensaron al tener un recibimiento tan grande en nuestro país?

La verdad es que no esperábamos nada, pero nos vimos sobrecogidos con la sensibilidad de la gente chilena. En el teatro todos se veían muy apasionados, expresivos y realmente entregados a la música. Nadie estaba intentando ser cool, ni nada por el estilo, cada persona estaba ahí solamente disfrutando el momento y viviendo el show. Todos estaban expresando sus emociones y eso es genial, porque es lo mismo que hacemos nosotros arriba del escenario (risas).

Vincent, una de las mejores cosas de Anathema es la capacidad de evolucionar su sonido de un disco a otro. ¿Es esta una evolución natural o se preocupan de componer música diferente en cada álbum?

Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que nunca nada debe ser forzado. Si fuerzas algo, eso probablemente se va a complicar y te saldrá todo mal. El proceso de componer, o de cualquier cosa creativa, es dejar a tu subconsciente ir donde quiera, especialmente con la música, que te lleva hacia el lado emocional e instintivo. Nosotros intentamos controlar ese lado, irnos mediante una lógica musical sin pensar en nada por adelantado. Idear la instrumentación o de qué género será la música no es algo que se piensa previamente, eso pasa después. Una vez que ya hiciste todo, revisas y te quedas como “¿Qué fue eso?”, y es ahí cuando te das cuenta de lo que tienes.

Por ejemplo, la canción “Close Your Eyes” la compusimos primero en un piano, teníamos todo ese sonido oscuro y potente del piano, luego llegó el trombón, y ahí dijimos “bien, esa es la canción”. Puedes oírla en tu cabeza, pero como músico debes quitarla del camino, no perseguir eso porque se transformará en algo difícil: sólo deja que la canción sea como tenga que ser. En nuestro caso, una vez que ya hicimos la canción ahí pensamos quien la cantará, lo que no es muy difícil, y ahí queda definido su género. Es un poco ridículo hacer música de un género específico por adelantado.

Muchas bandas de metal suelen hacer lo mismo en cada álbum, pero Anathema no, y eso lo hace especial con la gente, sus fans aman esa cualidad en particular.

Creo que hacerlo de esa manera es algo necesario para nosotros, ya que somos sólo un montón de tipos creativos. No me gusta definirnos como artistas, eso tiene otras connotaciones y puede sonar pretencioso si en realidad no lo eres. Desde el lado creativo creo que es necesario que todos se mantengan apegados a lo que son, a lo que esperan de ellos mismos en la música, en vez de lo que las otras personas quieren que hagan. Cumplir las expectativas del resto puede ser peligroso, no creo que logres los mejores resultados si haces lo que la gente espera de ti. Tienes que ser fiel a ti mismo.

Vincent, lamentablemente nos avisan que se acabó el tiempo; quedaron un par de preguntas, pero debemos terminar. ¿Te gustaría decirle algo a los fans de Anathema en Chile?

Si, por supuesto. Los amo a todos, quiero volver a su país y verlos de nuevo. Esta vez será especial, diferente, así que no se lo pierdan. ¡Nos vemos pronto!

Muy bien, Vince. Gracias por tu tiempo.

Gracias a ti, amigo. ¡Adiós!

Por Manuel Cabrales