Steven Wilson: “Tal como Bowie, soy un músico que puede cambiar su sonido”

Steven Wilson, uno de los músicos extranjeros con más adeptos en nuestro país, se prepara para lanzar su quinto disco de estudio, “To The Bone”, el que, por los adelantos que ya hemos podido escuchar, se avista como un nuevo hito en la extensa carrera del músico inglés. Ante el inminente lanzamiento del larga duración, que se llevará a cabo el próximo 18 de agosto, el mismísimo Steven Wilson se tomó unos minutos para concedernos una entrevista donde nos entrega detalles de su nuevo trabajo, del videoclip que grabó en el observatorio ALMA, al norte de nuestro país, además de otros que van más allá de la música, como los atentados terroristas en Inglaterra, o su pensamiento como vegetariano.

Hola, Steven, sé que tenemos poco tiempo, así que trataremos de aprovecharlo al máximo.

Hola, me parece muy bien.

La primera pregunta que quiero hacerte es sobre tu próximo álbum y el sonido de este. Por lo que hemos podido escuchar hasta ahora, “To The Bone” tiene una gran influencia de sonidos que lo acercan más al pop que al rock progresivo. Teniendo en cuenta que una gran parte de tu fanaticada te sigue por tu trabajo en este último estilo, ¿su reacción ante este nuevo sonido es algo que te preocupe, o simplemente sigues tu intuición como artista?

Primero que todo, la idea de que “a los fanáticos no les va a gustar lo que hago” o “se sentirán decepcionados”, no es una que me guste particularmente. Yo tengo que hacer la música para mí mismo, no puedo estar coartado pensando en lo que la gente quiere o lo que la gente espera. Y otra cosa, yo nunca he dicho que toco rock progresivo, la gente fue la que dijo eso. Yo siempre me he dicho a mí mismo que soy un tipo de músico como David Bowie, Neil Young o Kate Bush, músicos que pueden hacerlo todo. Yo tengo un gran amor por la música pop, crecí escuchándola, y ABBA es uno de mis grupos favoritos. Siempre he tenido elementos del pop en mi forma de componer. También hay que recordar que he editado unos 16 discos a lo largo de mi carrera, y menos de la mitad de ellos tiene que ver con el rock progresivo. He hecho música ambiental, pop, metal, industrial, pero resulta que los que más han logrado conectar con la audiencia son aquellos que se inclinan más hacia el rock progresivo. Por eso entiendo que me puedan ver como un músico de ese estilo, pero no lo soy. Nunca me he querido encasillar en ese estilo, ni en ningún otro. Tal como Bowie o Bush, soy un músico que puede cambiar su sonido. Creo que muchos de mis fanáticos entenderán mi postura y la apreciarán, otro no lo harán, y está bien, no estoy tratando de molestar a la gente (risas), pero he tenido que aceptar con el paso de los años que cada vez que haga un cambio voy a perder un cierto número de seguidores, pero al mismo tiempo espero conseguir nuevos fans.

Ya que mencionaste a Bowie, ¿crees que él te ha servido como una inspiración para este nuevo disco?

Bueno, Bowie siempre ha estado en mi música. Siempre ha estado en todas partes, en realidad. Es difícil escuchar algo que no posea algo de su influencia, o por lo menos en lo que se refiera un pop experimental, su influencia siempre está presente de alguna manera. Creo que una de las grandes inspiraciones para crear “To The Bone” viene de los álbumes de la década de los ochenta, como “Hounds Of Love” (1985) de Kate Bush y “Sign O’ The Times” (1987) de Prince, que contenían música muy ambiciosa, pero al mismo tiempo muy accesible. Si escuchas estos discos, vas a encontrar música que es muy fácil de disfrutar, como buenas canciones de pop, pero si eliges adentrarte en la música, vas a encontrar buenas letras, una producción magnifica y músicos fenomenales. Todas estas capas dan a vida a lo que yo llamo “discos de pop progresivo”. Durante los ochentas yo era un adolescente y amaba esos discos, y aún lo hago. En esa época se hacían muchos registros de esas características, pero en la actualidad eso no ocurre.

¿Podríamos decir entonces que “To The Bone” busca recuperar el espíritu de esos discos?

Creo que sí. Me gustaría que cuando alguien lo escuche se encuentre con un disco disfrutable, muy accesible. Al mismo tiempo, si quiere ir más allá -como leer las letras, por ejemplo- se encontrará con temas interesantes, como los problemas que suceden en el mundo actual. Si quieren fijarse en la producción pueden encontrar un aspecto medio cinematográfico en esta. Si quieren fijarse en la musicalidad podrán encontrar buenas performances y algunos solos que vale la pena escuchar. Y esa es una de las cosas que quería lograr con este LP: encontrar un equivalente moderno a esos discos que eran muy accesibles, pero al mismo tiempo muy ambiciosos y que, aún con todo eso, el trabajo se escuche como yo. Este sigo siendo yo, tan ambicioso como siempre.

Durante el mes de abril nos enteramos que viniste al norte de Chile para grabar el video de una canción de tu nuevo disco, en el observatorio ALMA. ¿Podrías contarnos para qué canción se grabó el video y de qué manera la locación se vincula con el concepto de esta?

Bueno, hay mucho que decir sobre eso. Esto comenzó por la invitación de un amigo que trabaja en el observatorio Paranal, por lo que tuvimos la oportunidad de conocer los dos observatorios. Obviamente, a mí me llamó la atención la idea porque quería conocer más de Chile y visitar los observatorios, pero pensé: “si voy a hacer esto, qué gran oportunidad para además filmar algo”. Así surgió la idea de realizar el video para la canción “Nowhere Now”, cuyo coro versa acerca de contemplar el planeta sobre las nubes, ver el mundo, este bello lugar, apartado de todos los problemas. Y ocurre que, cuando estás en los observatorios Paranal o ALMA, estás literalmente sobre las nubes. Fue ideal para el video, y además grabamos en otros lugares. Fuimos al Valle de la Luna, una estación de ferrocarriles abandonada, entre otras locaciones de Chile, en la que fue mi primera experiencia en el país fuera de Santiago, por lo que siento que ahora sé un poco más de su país.

¿El video ya tiene fecha de estreno?

Creo que será lanzado en septiembre. Estaremos lanzando otras canciones entre medio, pero lo más probable es que lo estrenemos en septiembre.

En las últimas semanas han acontecido una serie de ataques terroristas en Inglaterra, siendo el más terrible de ellos el que ocurrió en el trágico concierto de la cantante Ariana Grande, en Manchester, donde murieron decenas de personas. ¿Qué sientes tú, como músico, al plantarte sobre un escenario en un mundo donde pasan este tipo de cosas? ¿Qué opinas de todo lo que está ocurriendo?

Creo que me siento como todo el mundo: atemorizado, paranoico, etcétera. Cuando me vaya de gira el próximo año, cada vez que entre al escenario para realizar mi show voy a tener este pequeño miedo metido en mi mente, una especie de paranoia. Y eso es exactamente lo que los terroristas quieren, que la gente esté asustada, paranoica y pensando sobre estas cosas todo el tiempo, y aunque suene feo decirlo, creo que lo lograron. En Inglaterra y en Europa en general esto ya se ha instalado como parte de la vida cotidiana, y como parte de mi mundo como músico y como alguien que vive en el Reino Unido. Lo único positivo que puedo sacar de esto es que debemos comenzar a abordar el tema y empezar a lidiar con él. Hay gente que escribe libros, otras que hacen películas sobre el tema, y debemos comenzar a hablar de ello, porque, por lo menos en el Reino Unido y en Europa, ignorábamos estos problemas, siendo que es algo que ha estado siempre y en muchos lugares del mundo. Pasamos mucho tiempo pretendiendo que estas cosas no pasaban, pero ya no podemos seguir haciéndolo. Lo positivo que se puede sacar de esto es que ahora existe una nueva conciencia de problemas como el terrorismo, los refugiados, el fundamentalismo religioso, los políticos que mienten al pueblo. Mucha gente está despertando, y me incluyo dentro de ese grupo, yo también estoy despertando y comenzando a tomar conciencia de estos temas. Creo que eso es lo positivo de todo este asunto.

Hace un rato estaba viendo un Q&A que subiste a tu canal de YouTube, y una de las cosas que me sorprendió fue enterarme que eres vegetariano. ¿Qué opinas cuando alguien como Morrissey, quien es un animalista extremo, exija que no se venda carne en un festival durante el transcurso de su show? ¿Crees que es una medida exagerada o crees que es lo correcto?

Cuando alguien viene a ver tu show, si es en el contexto de un festival no lo sé, pero si alguien viene a mi show, esa persona va a entrar a mi mundo durante todo el tiempo que dure mi espectáculo, y si dentro de mi mundo yo concibo que esa persona no puede comerse una hamburguesa mientras estoy tocando, me parece justo. Cuando la gente me pregunta sobre el tema, mi opinión es que el ser humano no es mejor o peor que cualquier otra especie que vive en este planeta, y cada especie de la Tierra tiene el derecho de vivir y compartir este bello planeta. Y tampoco creo que tengamos el derecho de matar a otros animales sólo para comerlos. Sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo y los entiendo, pero creo que, volviendo al tema de las restricciones en los shows, yo tengo el derecho de crear un ambiente donde pueda mostrar mi personalidad, y en ella yo creo que los animales también tienen derechos. Pienso que al menos puedo crear una reflexión entre quienes me escuchan, presentar estos problemas, y quizás alguien empiece a pensar de otra forma sobre los animales y otros aspectos sobre el planeta. Eso es lo positivo, todo lo que motive a la gente a hablar de estos temas, incluso si a veces son controversiales, es probablemente algo bueno. Algunas veces la controversia es una buena manera de lograr eso.

Volviendo a la música, ¿hay planes para volver a Chile con un nuevo tour en el corto plazo?

Este año no estoy de gira. Paré en enero, pero por el momento sí, el plan es volver a Chile y Latinoamérica, y creo que será en mayo de 2018. Estoy muy emocionado por regresar a Chile porque me encanta, así que lo más probable es que más o menos dentro de un año esté de vuelta por allá.

A propósito, de los siete conciertos que has tocado en Chile, ¿cuál es tu favorito y por qué?

Creo que la primera vez, porque fue muy especial, ya que no me esperaba ese recibimiento. Nunca esperé que hubiera tanto interés por mi música y me gustó que tantos fanáticos fueran tan apasionados por ella. Esa fue una sorpresa fantástica para mí, algo que nunca, jamás olvidaré. Fue conmovedor y poderoso estar en el escenario frente a tantas personas que habían estado escuchando esta música, probablemente por años y años, y nunca tuvieron la oportunidad de verme en vivo, ni con Porcupine Tree o en formato solista. Todos los shows han sido increíbles, pero creo que la primera vez siempre es especial porque realmente fue algo que no esperaba.

Sé que es una pregunta que te deben hacer siempre, pero como mencionaste a Porcupine Tree, ¿existe alguna esperanza de ver alguna vez a la banda tocando en Chile?

Lo dudo, porque la verdad es que ahora no estoy interesado en volver a levantar la banda. Siento que la gente en Chile no haya podido ver en vivo a Porcupine Tree, pero todas las canciones de la banda son mías y las toco de todas maneras. Sé que la gente quiere ver a la formación original que tocó esas canciones, pero al final del día todas son “canciones de Steven Wilson”. Para la próxima gira tomaré un par de ellas y las tocaré en vivo, las mantendré vivas. Yo las compuse, las produje y las grabé, por lo que son parte de mi catálogo y continuaré tocándolas. De nuevo, sé que la gente quiere ver la banda original, pero las canciones podrán seguir escuchándolas de todas formas.

Además de músico, tienes una carrera también como productor musical, no sólo generando nueva música, sino que también remezclando discos ya publicados. ¿Existe algún disco en particular, de algún grupo o solista favorito, que te gustaría remezclar o regrabar?

La artista que siempre está al tope de mi lista es Kate Bush, porque creo que sus discos quedarían increíbles si se pudieran remezclar en un sonido Sorround 5.1. Siempre que pienso en un músico al cual me gustaría remezclar, la primera que se me viene a la cabeza es ella.

Perfecto, Steven. Por último, ¿podrías enviar un mensaje a tus fanáticos chilenos?

Muchas gracias por la pasión y el apoyo que han dado a mi música durante todos estos años y no puedo esperar a volver a tocar para ustedes, quizás el próximo año, será espectacular.

Por Sebastián Zumelzu