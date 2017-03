Rick Burch de Jimmy Eat World: “El ambiente de los festivales me fascina”

Cuentan con más de veinte años de carrera y nueve discos de estudio, manteniendo una vigencia que se resiste al paso del tiempo. Jimmy Eat World ya no es la misma banda de 1993, y eso se demuestra en la constante y ascendente progresión de su sonido, traspasando disco tras disco las barreras del rock alternativo y el emo, tan popular durante la década de los noventa. Ahora, en plena promoción de su último álbum, “Integrity Blues”, lanzado el año pasado, llegan a Lollapalooza Chile 2017 para entregar su primera presentación en vivo en nuestro país. Bajo el marco de ese debut en tierras locales es que conversamos con su bajista, Rick Burch, que habló sobre música, licores y la política estadounidense, entre otras cosas, en una entrevista que puedes leer íntegramente a continuación:

Hola, Rick. Partamos hablando sobre el último álbum de Jimmy Eat World, “Integrity Blues”, el cuál fue producido por Justin Meldal-Johnsen, famoso por su trabajo con Nine Inch Nails y Beck. ¿Como fue la experiencia de trabajar con él en la realización de este disco?

Trabajar con Justin fue increíble. Es un bajista muy talentoso, por lo que fue un verdadero honor trabajar con él, además de que es un asombroso productor de sonido, muy, muy, muy positivo y que te anima a trabajar más duro. Con este álbum lo que buscábamos con Jimmy Eat World era crecer como músicos, y ser mejores en nuestros instrumentos y componiendo, él nos ayudó mucho a conseguir eso. Es muy motivador y siempre nos estaba dando consejos para ayudarnos a lograr nuestras metas; nunca nos dijo qué hacer, sino que más bien nos esclarecía las opciones disponibles para que decidiéramos por nuestra cuenta. También es muy paciente, cuando las cosas no nos salían del todo bien siempre estaba motivándonos a continuar.

Pararon sus actividades durante un año antes de realizar este disco. ¿Consideras que eso ayudó en la inspiración para hacer “Integrity Blues”?

Absolutamente. Tomarnos tiempo libre ayudó a darnos cuenta qué es lo que más nos gustaba de estar en Jimmy Eat World, de hacer música, grabar y realizar giras. Es como ese dicho: “nunca sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes”. Es muy cierto, nunca pensamos en detenernos por un tiempo con Jimmy Eat World, así que ese año libre de verdad nos ayudó a entender lo importante que es la banda para nosotros, además de que pudimos crecer, hacer cosas nuevas y ser mejores personas.

¿Que hiciste durante el tiempo que estuviste alejado de Jimmy Eat World?

Cada uno de los chicos hizo sus propias cosas en términos musicales. Lo que yo hice fue perfeccionar mis conocimientos sobre destilados. Siempre quise abrir una destilería, así que lo hice cuando nos tomamos ese tiempo. Quiero hacer whiskys y cosas así. Ahora estamos haciendo gin y otras cosas más. Amo lo que he conseguido con este proyecto, me encanta el proceso, es algo muy creativo, parecido a la música. Hay diferentes factores que hay que considerar, pensar en los sabores, entre otros temas. Estoy esperando por conocer sobre licores en Chile, ¡quiero experimentar los sabores locales! (risas)

¡Tenemos mucho vino aquí!

(Risas) ¡Sí, mucho vino! Me encanta eso. También tienen el pisco.

¿Has probado el pisco alguna vez?

Sí, muchas veces, sobre todo el pisco sour, que es uno de mis favoritos, me encantan los sabores cítricos. El pisco es genial, estoy esperando por explorar mucho el mundo del pisco.

Tenemos muy buenos piscos aquí, además de algunas cervezas que podrían gustarte…

¡Genial! Quiero probar todas esas cosas. Aquí en Arizona hay muchas cervecerías, sería muy bueno conocer estos nuevos sabores.

Hablemos de Lollapalooza Chile. Esta será su primera vez aquí en Sudamérica. ¿Qué esperas de esta gira por Chile, Argentina y Brasil?

Bueno, lo más cerca que estuvimos fue en México. Conducimos alrededor de cuatro horas para llegar allá, hace tan solo unos años. Estuvimos en Ciudad de México y fue tremendo, a pesar de que hace mucho rato queríamos ir para allá, nunca pudimos bajar al sur de América. Estamos muy entusiasmados por estar finalmente allá.

¿Tendrás tiempo para explorar lugares entre las presentaciones?

Me encantaría, espero que así sea. Tenemos algunos momentos entre presentaciones, así que espero poder conocer algunos lugares. Me gusta conocer distintas partes cuando voy a un país, eso me ayuda a entender a su gente. Intento ir a las montañas, al océano, a algún bosque, desconectarme por un momento. También me gusta ir a comer y beber, es una muy buena forma de empezar a entender a la gente. Hablo mucho de licores parece, soy un mal ejemplo (risas).

¿Qué hay de las bandas? ¿Pretendes ver algunos shows en el festival?

Sí, por supuesto. Una de las razones por las que estoy en una banda es porque me encanta la música, por lo que el ambiente de los festivales me fascina. Tenemos el show, después un par de entrevistas quizás, y luego hay tiempo para ver a las otras bandas del festival, eso nos ayuda a inspirarnos y conocer los avances que otras agrupaciones están haciendo. No he decidido a quien veré allá, pero estoy esperando a hacer una lista o salir a recorrer a ver qué encuentro.

¿Tienes alguna idea de quién estará en el festival?

No, no lo sé. Creo que tengo una idea, pero te agradecería que hicieras un resumen para mí de quiénes estarán.

Bien, estará Metallica encabezando, The Strokes, también Silversun Pickups, que han tocado con ustedes en otras ocasiones…

Sí, sí, hemos hecho un par de shows con ellos, son muy buenas personas.

¿Qué podemos esperar del show aquí en Chile? ¿Harán canciones de toda su discografía o se enfocarán en la promoción del último disco?

Siendo nuestra primera vez, queremos representar la banda que somos ahora, así que haremos material nuevo. Pero también queremos tomar algo de cada uno de los nueve álbumes para compartir con ustedes. Vamos a hacer un repaso por nuestra historia, será muy divertido, rock & roll puro.

Me gustaría preguntarte sobre el momento actual de Estados Unidos. ¿Como has sentido el país durante las últimas semanas?

Hay una tensión, eso es seguro, hay tensión en todos lados. Bueno, digo en todos lados, pero no es tan así, eso es algo que dicen en la televisión y en los programas de noticias. En las últimas semanas hemos estado viajando por todo el país con nuestra gira y muchos músicos nos comentan de la situación que vive el país. Pese a toda esa tensión, afortunadamente la gente que he conocido es muy amigable, es sólo que todos están confundidos y en shock por las cosas que están pasando. En el fondo ha servido en el sentido de que muchas personas están pasando más tiempo con sus familias, reconciliándose con viejos amigos y cosas así. Son tiempos muy locos e inciertos, así que creo que la gente está tomando la oportunidad de valorar lo que es importante para ellos y asegurarse de que no les pase nada malo.

Bien, Rick, se nos acaba el tiempo. ¿Que te gustaría decirle a tus fans en Chile?

Me gustaría decirles que estoy muy muy entusiasmado de finalmente estar tocando en su país, y no sólo yo, sino que toda la banda también. He conocido algunos fans de Chile durante el último tiempo que han viajado para vernos en vivo, así que es muy bueno estar viajando y así tocar para ustedes. ¡Será muy divertido!

Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en el festival.

Muchas gracias a ustedes. ¡Y nos vemos muy pronto!

