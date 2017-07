Richie Kotzen: “De un momento a otro todos nuestros héroes musicales comenzaron a partir”

Dueño de una voz excepcional y un tremendo catálogo musical a cuestas. Richie Kotzen regresará a nuestro país para presentar el álbum “Salting Earth” este 15 de julio en Club Chocolate, a sólo un año de su última visita con The Winery Dogs. Conversamos brevemente con Richie al teléfono, donde nos habló de una variedad de temas, tales como la conexión con nuestro país, sus planes a futuro y un repaso a su carrera musical. Te dejamos la entrevista íntegramente a continuación.

Hola, Richie, ¿cómo estás?

Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal por allá?

Muy bien también, gracias. ¿Cómo anda todo? ¿Mucha actividad las últimas semanas?

De hecho, ahora estoy en casa; las últimas tres semanas he estado descansando y preparándome para lo que será la gira por Sudamérica. Recorrí los Estados Unidos durante parte de abril y todo el mes de mayo, así que la gira ha estado muy bien. Todos los shows han sido muy divertidos y estoy muy ansioso por llevar esta gira a Sudamérica.

¿Qué esperas para tu próxima gira por Sudamérica?

Bueno, de seguro lo pasaremos bien. Haré un extenso repaso por mis discos, obviamente enfocándonos en “Salting Earth”, pero también podrán escuchar material de mis álbumes pasados. No suelo incorporar canciones de otros proyectos, prefiero darle paso sólo a mí música en estos casos, así que dudo que toquemos algo de The Winery Dogs y cosas así, creo que es mejor enfocarse en mi otro catálogo. Aun así, estoy seguro que todos se lo pasarán muy bien porque intentaré dar lo mejor y haremos una selección de lo más destacado de mi discografía.

Has visitado Chile en muchas ocasiones, incluso grabaron un show con The Winery Dogs el año pasado. ¿Crees que hay una conexión especial con los fanáticos de nuestro país?

No sé si sea una conexión especial como tal, pero Chile siempre nos ha recibido muy bien, ya sea con The Winery Dogs o cuando he visitado el país como solista, siempre se siente el cariño. Los fans sudamericanos en especial tienen una pasión muy grande por la música, y eso es algo que hacen notar. En los shows son muy enérgicos y viven la música en cada minuto de ellos. He estado yendo para allá todos los años desde hace por lo menos unos cinco o seis años, así que es bueno saber que mi trabajo es bien recibido en esa parte del continente.

¿Existen planes a futuro con The Winery Dogs?

La verdad es que no hay nada concreto; en algún punto tenemos que empezar a trabajar en nuestro nuevo álbum, pero todos hemos estado muy ocupados. Creo que Mike (Portnoy) está de gira por Sudamérica en estos momentos con una de sus bandas, Billy (Sheehan) también ha estado ocupado girando con Mr. Big últimamente, y yo con la promoción de mi último álbum, así que hemos tenido poco tiempo para coordinar nuestros siguientes movimientos. Es claro que en algún momento entraremos al estudio, pero no puedo decirte con certeza cuándo será, ya que todos estamos muy ocupados durante estos meses.

Me gustaría hablar un poco de tu carrera solista, específicamente de tu último álbum, “Salting Earth” (2017), tu placa solista número 22. ¿Es muy difícil seguir componiendo con una discografía tan extensa a cuestas?

Claro, sí, ese fue mi último álbum. Bueno, fue un disco muy divertido de hacer, espero que la gente lo esté disfrutando. Vamos a presentar parte de ese material en nuestro show, así que he estado desarrollando cierto gusto especial por las canciones. Siempre es bueno seguir componiendo, es como recargarse de energías. Mientras tenga algo que entregar, seguiré componiendo mi música.

Has hecho muchas colaboraciones a lo largo de los años. ¿Tienes alguna favorita?

Creo que todas dejan algo, pero sin duda una de mis favoritas es un disco que hice en 2009, llamado “The Road”. Lo cree junto a mi amigo Richie Zito, que es productor, nombramos a la banda como Wilson Hawk y siento que es uno de los trabajos en los que más he disfrutado grabando. Poder adentrarme en el funk y el soul fue un desafío muy grande, pero que se sintió muy bien al ver los resultados. Sin duda, es uno de mis álbumes favoritos.

Quisiera preguntarte sobre un hecho que enlutó a la música recientemente: la muerte de Chris Cornell. ¿Cómo sentiste esa situación? ¿Conociste a Chris en vida?

Bueno, fue algo tremendamente impactante y triste. Esa mañana estaba muy conmocionado al conocer la noticia, no podía creer lo que había sucedido. Si bien nunca conocí a Chris en persona, lo admiraba mucho y respeto su trabajo, creo que es una de las pérdidas más grandes para la música en el último tiempo.

Sé que la muerte de Prince también te afectó, ¿no es así?

Si, eso es algo que también me afectó. Prince es una de las grandes influencias en mi carrera, el álbum “Purple Rain” cambió mi vida. Todavía es difícil creer que él ya no está más aquí. Es loco en cierto sentido, pero de un momento a otro todos nuestros héroes comenzaron a partir. Supongo que así es la vida.

Pasando a un lado un poco más personal, ¿qué te gusta hacer cuando estás en casa? ¿A qué se dedica Richie Kotzen cuando no está de gira?

La verdad es que me gusta hacer labores hogareñas: construcción, reparar averías, cosas como esas. Soy una persona muy doméstica, así que disfruto mucho el tiempo que estoy en mi casa, me gusta reparar cosas, hacer remodelaciones yo mismo y ocuparme de todos los asuntos de la casa, es algo muy reconfortante y que me permite conectarme conmigo mismo. Quién sabe, puede que en el futuro entre al negocio iniciando una empresa de construcción y reparaciones domésticas (risas).

Bueno, Richie, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que decir para tus fans de Chile?

Gracias por el apoyo y el interés en mi música, ¡nos vemos en el show!

