Mikko Sirén de Apocalyptica: “En esta gira quisimos preparar algo especial para los fans”

Tomaron a la escena del metal por sorpresa cuando dieron a conocer su propuesta, una que reinterpretaba muchos de los más grandes clásicos del género solamente con chelos. Apocalyptica ya cuenta con una vasta trayectoria y mucha historia discográfica sobre sus hombros, lo que les generó un sinfín de alabanzas y buenos comentarios de la crítica especializada. Tras años y años de visitas no concretadas, lo que parece una historia de no acabar por fin encuentra su desenlace, ya que los finlandeses llegarán a Santiago este 8 de diciembre para celebrar los 20 años de su debut discográfico, “Plays Metallica By Four Cellos” (1996), en lo que será un show histórico para su amplia fanaticada local. Bajo este contexto, conversamos con Mikko Sirén, uno de sus integrantes, quien nos contó sobre lo que estarán presentando en el show, además de otros temas, en una entrevista que te dejamos íntegramente a continuación.

Vienen en plena celebración del álbum debut de Apocalyptica, “Plays Metallica By Four Cellos” (1996), que cumplió 20 años. ¿Qué puedes contarnos sobre esta gira?

Bueno, han pasado 20 años desde la publicación de este álbum, y para celebrar ese acontecimiento quisimos preparar algo para los fans y realizar esta gira especial que nos transporta hasta los primeros años de Apocalyptica. Después de ese disco, hemos lanzado otros siete álbumes, donde tocamos nuestras composiciones originales. Todo eso ha sido un viaje maravilloso, pero aquí quisimos enfocarnos sólo por un momento en tocar lo que banda solía tocar cuando comenzó, de eso se trata esta gira. De hecho, este tour marca el regreso de nuestro cuarto chelista, quien estará junto a nosotros sólo por esta ocasión, lo que nos permite tocar las canciones tal como suenan en el álbum. Nuestro concierto se divide en dos partes: la primera es el álbum completo, tocado sólo por cuatro chelos, sin voz ni batería, tal como fue grabado, resultando algo muy especial y único, en la segunda parte me uno a la banda con mi batería y tocamos todas las otras canciones de Metallica que hemos interpretado durante estos años. Es un evento único, algo que definitivamente será para recordar.

En cierto punto la banda agregó una batería a la formación, momento en que tú llegaste a formar parte del grupo. Ahora, para el último álbum, cuentan con un vocalista, ¿planean aplicar estos cambios a futuro para la interpretación del material antiguo?

No, no esta vez al menos. Este tour de aniversario se enfocará sólo en recrear el álbum instrumental, seguido de esa parte con batería que te comenté. Hemos girado con diferentes cantantes durante los últimos diez años, hemos grabado quizás con unos veinte cantantes diferentes. Por ahora queremos dejar eso a un lado, enfocarnos únicamente en revivir los primeros días de Apocalyptica.

Tú estás oficialmente en la banda desde 2003, pero ya habías tocado antes junto a ellos, ¿no es así?

Si, ya llevo catorce años en la banda. Empecé como músico de sesión en 2003, luego quedé como miembro oficial en 2005, mucho después de haber grabado con ellos en estudio.

“Reflections” (2003) fue el primer álbum que tiene batería en las canciones. ¿Por qué crees que la banda optó por incluirla?

Quiero ser específico, ya que ese álbum fue grabado por Dave Lombardo y Sami Kuoppamäki: debido a que ellos no podían salir de gira, yo fui invitado a unirme a la banda. Creo que decidieron incluir batería porque los muchachos, en especial Eicca (Toppinen, chelista principal), tienen este fuego interno, ese deseo de siempre ir avanzando. Se encontraban en una situación donde sentían que estaban repitiendo lo que habían hecho antes, así que decidieron desafiarse y ver diferentes maneras de hacer música. Como primero eran una banda que tocaba música de Metallica, rápidamente evolucionaron a ser una que también contaba con material propio, así que pensaron en que no era prudente restringirse a sólo usar chelos, ya que parecería muy simple. Eso es algo que respeto mucho de ellos, sienten que no tienen por qué existir reglas a la hora de componer, sólo seguir su corazón y no restringirse a la hora de crear.

Me gustaría que habláramos sobre “Shadowmaker” (2015), último disco de la banda. Este trabajo tiene un estilo algo distinto, pero aun así mantiene esa identidad clave del sonido de Apocalyptica. ¿Qué puedes contarnos sobre este álbum?

Aquí quisimos avanzar en cierto sentido. Antes de este álbum habíamos grabado casi con veinte vocalistas diferentes, como Corey Taylor (Slipknot), Nina Hagen, Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Adam Gontier (Three Days Grace), entre otros, lo que fueron lecciones muy valiosas para nosotros, ya que aprendimos un montón de cosas y estamos muy agradecidos de todos. Al momento de ver qué haríamos, teníamos un montón de cantantes con los cuales podíamos colaborar, lo que es genial, y no descartamos hacerlo en el futuro, pero con “Shadowmaker” queríamos algo diferente, buscábamos romper la fórmula que utilizamos antes y hacer un álbum con un solo vocalista. Viendo quién podía grabar el álbum y además salir de gira con nosotros, así dimos con Franky Pérez, quien colaboró en la composición, lo que le dio ese elemento clave, ese sabor que hace especial al álbum. No teníamos mucha idea de cómo sonar y su involucramiento en el proceso nos ayudó a lograr algo distinto a cualquier otro álbum de Apocalyptica. Nos gusta estar siempre frescos y hacer cosas nuevas y con Franky eso fue posible, así que estamos conformes con el trabajo. Nunca sabemos cuál será nuestro próximo movimiento, lo mismo con nuestro próximo álbum, ni siquiera sabemos cómo sonará; hemos compuesto algunas cosas, pero es imposible saber todavía qué es lo que haremos.

Precisamente, quería que habláramos de eso ahora, sobre un nuevo álbum. Estarán girando todo el año, ¿en qué momento volverán al estudio?

Bueno, cuando empezamos esta gira de aniversario teníamos originalmente alrededor de veinte shows, íbamos a hacer una cantidad muy limitada de presentaciones, pero como la respuesta del público fue tan grande, la demanda por ver el show creció bastante y eso nos ha tenido muy ocupados. De hecho, no pararemos hasta el final del próximo verano, tenemos todo este año copado hasta Navidad, ahí nos detendremos un poco para irnos de vacaciones, luego continuaremos girando hasta el final del próximo verano y ese será el final definitivo de la gira. Sentimos que debemos detenernos en cierto punto, sino moriremos tocando lo mismo (risas). Será un año y medio de gira en total, después de eso habrá que ver lo que haremos en el estudio.

Esta será la primera vez que tocarán acá; intentaron venir en un par de ocasiones, pero nunca se pudo. ¿Qué podemos esperar de este tan postergado show?

Primero que todo, teníamos muchas ganas de ir. Ya van –creo– tres veces que hemos cancelado, y nunca ha sido por nosotros. Siempre hubo problemas con los promotores o circunstancias ajenas a la presentación, lo que terminaba cancelándola. Siempre que eso pasaba, nos sentíamos muy mal por nuestros fans que tanto querían vernos y nunca podían lograrlo. Queremos estar pronto allá, para darles nuestro amor y mostrarles todo el respeto que merecen por apoyarnos siempre y por esperar tan pacientemente a que toquemos para ellos. De hecho, hemos llegado incluso a estar en Santiago y no poder tocar, así que pasamos unos días en la ciudad, donde recorrimos las calles, fuimos a bares, en uno de ellos incluso vimos un partido de fútbol entre Chile y no recuerdo quién más, era algo de la Copa América hace algunos años. Conocemos algo de su gente y de la atmósfera, así que sabemos que esperaron mucho y por fin nos veremos.

Tienen muchos fans acá en Chile, al igual que Dir En Grey, una banda muy amiga de ustedes. Cuando giraron juntos hace un par de años, incluso hubo una campaña de fans para que vinieran juntos…

Sí, sí, de hecho, ellos estuvieron allá en Santiago después de que hicimos esa gira. Conozco a la banda, soy muy amigo de Die (guitarrista), hubiera sido genial ir juntos a Santiago. Es más, creo que durante ese mismo año que ellos tocaron en Chile (2011) fue una de las ocasiones en que no pudimos concretar nuestro show allá.

Bueno, Mikko, se nos acabó el tiempo, ¿te gustaría decirle algo a tus fans aquí en Chile?

Quiero agradecer a todos por esperarnos tanto, costó mucho concretar una presentación allá, pero por fin lo logramos. Los amamos y agradecemos mucho su apoyo, espero verlos a todos en el show, así que ¡Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le, Viva Chile! (risas).

Muchas gracias por tu tiempo, Mikko. Fue un agrado conversar contigo.

Gracias a ti, Manuel. ¡Nos vemos en el show!

