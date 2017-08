Igor Sydorenko de Stoned Jesus: “Tocar en Chile fue hacer historia”

Viernes, 4 de Agosto de 2017

A poco más de un año de su debut en nuestro país, el retorno de los ucranianos Stoned Jesus no se hizo esperar y se presentarán por segunda vez en Santiago este 11 de agosto en Espacio San Diego. Luego de una gran fecha que los trajo presentando “The Harvest” (2016), el conjunto stoner vuelve para celebrar los cinco años de su segundo disco, “Seven Thunders Roars” (2012), placa que los llevó a alcanzar un reconocimiento a nivel internacional en el circuito del sonido desértico. Conversamos con su vocalista, Igor Sydorenko, quien habló sobre las expectativas que tienen de este segundo encuentro, el retorno a Sudamérica y las próximas novedades en las que trabaja la banda.

Agradecemos que puedan tomarse un tiempo en medio de sus presentaciones en vivo para hablar con nosotros. ¿Cómo ha resultado la gira?

Bueno, los festivales de verano están en marcha. Hemos estado viajando a diferentes ciudades cada fin de semana. Nada demasiado agotador.

Hace poco más de un año pudimos ver a Stoned Jesus por primera vez en Chile, ¿qué recuerdos tienen de aquel concierto?

Fue algo especial. Y no es que lo diga a cada revista o en cada país. No. Tocar en Chile fue hacer historia: ¡fuimos la primera banda de rock ucraniana en tocar en Sudamérica! Ver un público de quinientas personas emocionadas, allí reunidas, haciendo de nuestro primer show en Chile un lleno total, es de esas cosas que no se olvidan jamás.

En la actual gira también volverán a tocar en Argentina y Brasil. ¿Les gustó la experiencia de tocar en Latinoamérica?

Absolutamente. Quedamos encantados con su naturaleza, la hospitalidad de su gente y el profesionalismo de los promotores. Pero por sobre todo nos gustó el cariño que tienen los fanáticos. Ustedes son gente muy afectiva y enérgica, lo cual funciona a la perfección con nosotros, ya que nos alimentamos de esa energía para entregarles aún más en vivo.

Durante la última gira, la banda presentó “The Harvest”, su álbum oficial más reciente. ¿Cómo fue la recepción de dicho trabajo? ¿Actualmente están trabajando en material nuevo?

Fue algo interesante, ya que la gente no se esperaba lo que encontraron en “The Harvest”. Creo que con el tiempo los fanáticos han sabido apreciarlo a medida que más lo tocamos en vivo. Y sí, estamos en miras de lanzar nuestro cuarto álbum de estudio a principios de 2018.

Nos enteramos que en la actual gira están celebrando el quinto aniversario de “Seven Thunders Roars”, un álbum que se ha ganado el respeto de los fanáticos y la crítica. En retrospectiva, ¿cuánto ha crecido la banda a lo largo de estos cinco años?

Así es, se trata de una gira que celebra los cinco años de “Seven Thunders Roars” y nos ha mantenido ocupados en conciertos durante todo lo que va de este año. Es curioso, porque aquel, nuestro segundo disco, no fue un éxito instantáneo, al igual como ahora está pasando con “The Harvest”. Sin embargo, me produce gran satisfacción ver cómo ha ido creciendo con el pasar de los años. ¡Y nos gusta mucho tocarlo en vivo también! Quizás exceptuando la canción ‘Stormy Monday’, no la estoy sintiendo de manera tan intensa últimamente. Desconozco el por qué.

Gran parte de su éxito se debe al propio trabajo independiente de la banda, entonces, ¿qué tan importante es el apoyo de los fans para llevar a cabo las giras y los nuevos discos?

Es esencial. Actualmente estamos trabajando en una nueva versión de nuestra tienda web. Recibimos cientos de mensajes preguntándonos dónde pueden comprar nuestro material o qué pueden hacer para apoyarnos. Nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo. A toda esa gente le digo que en un par de semanas estará disponible la tienda web, ¡no se preocupen! Y, bueno, así fue cómo logramos llegar a Sudamérica. Recibimos decenas de invitaciones a tocar en Brasil en distintas giras, todo hecho por y para los fanáticos. Toda esa dedicación y gratitud es algo realmente único, especialmente en tiempos tan individualistas como los de hoy. Esa es la razón por la que creamos el hashtag #weloveourfans, porque realmente los apreciamos.

En vista a que están trabajando en material nuevo, ¿podremos escuchar un poco de eso el próximo 11 de agosto?

Con “The Harvest” tocamos casi la totalidad del disco incluso años antes de lanzarlo oficialmente. Actualmente nos sentimos un poco cansados de esas canciones, al igual que algunos fanáticos. Por la misma razón es que queremos mantener el nuevo material en secreto por ahora, pero cuando llegue el momento lo daremos a conocer por completo en nuestros conciertos.

Una de las particularidades de Stoned Jesus es que en cada lanzamiento el sonido de la banda tiende a cambiar un poco. ¿Qué podemos esperar en un nuevo trabajo?

Sí, nos encanta ir cambiando la fórmula. Yo diría que el material nuevo es menos agresivo y con mayor introspección. Piensa en nuestro segundo álbum, pero en una línea más tosca e hipnótica. He estado escuchando mucho industrial, noise rock y krautrock mientras trabajaba en nuevas ideas, por lo tanto, en lo nuevo hay mucho de este sonido repetitivo y visceral, manteniendo la noción melódica que tiene Stoned Jesus, obviamente. La verdad es que estamos muy emocionados con este material y ansiamos trabajarlo en el estudio cuanto antes.

Como cierre, queremos agradecer tu tiempo y darte el espacio para invitar a los fanáticos a esta nueva fecha el día 11 de agosto en Santiago.

¡El gusto ha sido nuestro! Estamos ansiosos por volver a tocar en Santiago, ya que fue la primera de nuestras fechas en Sudamérica. Será como reencontrarse con una antigua novia, pero ahora teniendo más experiencia.

Por Javier Pérez