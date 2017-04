Cory Henry: “La improvisación es parte importante de nuestro show”

Miércoles, 19 de Abril de 2017 | 10:57 am | No hay comentarios

Estamos a sólo unos días de que Cory Henry debute en nuestro país como solista. Quien lleva un par de años como tecladista de la agrupación Snarky Puppy, regresa a Chile luego de dos grandes presentaciones con dicho proyecto experimental. Enfocado en su álbum en vivo “The Revival” (2016), Henry llegará con sus Funk Apostles para entregar lo mejor de su órgano Hammond en el Teatro Nescafé de las Artes este 26 de abril. Bajo ese contexto, conversamos con el músico sobre sus acercamientos a la música, sus proyectos a futuro y el show en Santiago, en una entrevista que te dejamos a continuación:

Hola, Cory, me gustaría empezar hablando sobre “The Revival”. Cuéntanos, ¿de dónde sacaste la inspiración para realizar este álbum?

Crecí en torno a la música de iglesia, así que ese fue como el comienzo de mi sonido. Me gusta tomar el sentimiento del gospel e incorporarlo en todos los tipos de música. “The Revival” es un proyecto que grabé en vivo en Brooklyn, Nueva York, y está basado en mi instrumento favorito: el órgano Hammond. En este proyecto, le di mi sello a algunas de mis canciones favoritas, pasando desde el gospel y el jazz, hasta la música soul.

Comenzaste a tocar instrumentos desde muy pequeño. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a la música?

Bueno, tal como dije sobre “The Revival”, crecí en torno a la iglesia y su música. Me enamoré del órgano Hammond a una edad muy temprana, ya que era como el instrumento central en la Iglesia Cristiana C.o.g.i.c. a la que asistía. Era el único instrumento que se tocaba la mayor parte del servicio, inclusive cuando la batería dejaba de sonar. El órgano, para mí, es uno de los instrumentos más espirituales que se han hecho. Recuerdo desde el primer momento junto a él, sentado en el banquillo, donde mis pies ni siquiera tocaban los pedales, enamorándome de todos los diferentes sonidos que este instrumento podía generar. También recuerdo la primera canción que aprendí, “Amazing Grace”, la que tocaba una y otra y otra vez, al punto que me aburrí de ella (risas). Ahora es una de mis favoritas.

Has tocado con muchos artistas a lo largo de tu carrera. ¿Tienes alguna colaboración favorita?

Estoy muy feliz y agradecido de tener una carrera que me ha permitido tocar con muchos músicos increíbles. Cada una de esas colaboraciones me han enseñado algo de una manera u otra, así que es difícil poder mencionar alguna favorita. Creo que haber conocido a mi mentor, Kenny Garrett, y pasar alrededor de tres años girando con él, me enseñó todo lo que se necesita para ser creativo y trabajar muy duro cuando estaba recién tomando las riendas de mi carrera.

¿Qué estás escuchando en estos días? ¿Te gusta algo de la música nueva?

Derek Jackson, que es uno de mis organistas favoritos. También escucho bastante a Billy Preston, que es mi organista favorito (risas). Escucho a un montón de diferentes músicos que me han influenciado, no necesariamente en relación al órgano. Escucho todo tipo de música.

¿Estás trabajando en nueva música? ¿Hay algo que nos puedas contar sobre eso?

Estamos trabajando con The Funk Apostles en nuestro primer álbum de estudio, el que lanzaremos este año. La música es muy funk, obviamente, pero también con mucho soul. No puedo esperar para que todos puedan oír lo que hicimos, creo que es mi mejor proyecto a la fecha.

¿Qué podemos esperar del show aquí en Santiago? ¿Tocarán más canciones aparte de “The Revival”?

Bueno, no quiero decir mucho, “sin spoilers”, si sabes a lo que me refiero (risas). La improvisación es parte importante de nuestro show, pero no pienso que somos un jam muy largo, ya que igual hay canciones entremedio. Me gusta pensar en la música como una herramienta de comunicación, por lo que somos privilegiados con este trabajo de comunicarnos con la audiencia cada noche usando esta herramienta. Mis shows son distintos cada noche, es muy entretenido tocar día a día, y espero que sea igual de entretenido para los fans.

A propósito, ¿te gustaría decirle algo a tus fans y a los lectores de HumoNegro?

Estamos haciendo muchas cosas este año y queremos decirles a todos que, además de que pueden encontrar información de lo que haremos en mi página, CoryHenry.com, será una noche genial.

Por Manuel Cabrales