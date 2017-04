“Tool vendría a Chile a fin de año”

Miércoles, 26 de Abril de 2017 | 11:34 am | No hay comentarios

¿Cuánto tiempo nos hemos quejado de cómo se mide la audiencia televisiva? ¿Cuántas veces ha salido de nuestras bocas la frase “sólo les importa el rating”? ¿Cuántos, como quien redacta, se rindieron y terminaron apagando la caja precisamente por ser idiota incluso para el más tolerante?

A pesar de funcionar hace más de dos décadas en nuestro país, muchas cosas referentes a internet aún están en pañales, algunas –incluso– son apenas embriones; una de ellas es la medición de audiencia o, en palabras simples, el clic.

¿Imaginan un titular como el de esta columna en una noticia de HumoNegro o en cualquier otro medio? ¿Imaginan que afirmemos que una fuente interna nos dijo que Tool vendría a Chile a fin de año, sin mayores detalles? No tiene nada de malo, ¿verdad? De hecho, parte del periodismo se trata de eso: informar protegiendo a las fuentes. Sin embargo, ese verbo en condicional, “vendría”, abre una puerta infernal, que es básicamente negar la información previa eludiendo toda responsabilidad por lo expuesto y asegurado a medias en un principio. ¿Cuánto sería el valor de credibilidad de un titular como “Podrían existir los extraterrestres”? Estemos seguros de una cosa o la otra, la respuesta es sencilla: la mitad. Sí, porque el verbo en potencial da esa seguridad, la de apostar al rojo y al negro en un casino, sin arriesgar nada. No sólo no hay riesgo, sino que también hay ganancia asegurada, como jugar con un dado cargado en el mismo casino, abriendo la puerta para obtener resultados victoriosos y lucrativos mediante una ética peligrosa.

Salvo contadas ocasiones, los medios de comunicación no estamos para especular. Podemos opinar, sí, pero en este tipo de “noticias” la especulación es solapada, escondida a ojos más incautos y servida en su presentación como la mejor cena de Año Nuevo, aunque en realidad sea carne que lleva días en descomposición, y aquí viene lo que, a mi parecer, es lo menos ético de todo: jugar con la persona.

Es un engaño al fan el jugar con la esperanza del “podría”, “vendría” y otros condicionales: los medios estamos para dar certezas en estos casos, no para coleccionar visitas, seguidores o likes. Es cierto, quizás X o Y banda podría venir a fin de año o el año próximo a Chile, pero adivinen qué: la banda más inimaginable podría venir, así como podría no venir. Esa es la lógica mezquina de tal elucubración. Tal como dice la famosa frase del Almirante Ackbar en Star Wars: “¡Es una trampa!”. Obviamente se ha creado un producto para que el lector caiga; una aberración tan grande como la de darle cobertura a unos gatos que maúllan parecido a la canción de una banda en vez de publicar la nueva canción de esa misma banda, porque la mayoría se irá con los gatos, con la curiosidad, apelando al acto reflejo intrínseco en el ser humano.

Así como estamos viviendo en una época donde a la anécdota de una obra se le termina dando más importancia que a la obra misma, la curiosidad por algo que podría ser es más interesante que la certeza de algo que es. Hay medios que “la pillaron” y conocen la reacción a ciertos estímulos, y se aprovechan de ello, y ni hablar de aquellos que titulan con certezas, pero con todos sus verbos conjugados en potencial en el desarrollo de la información; eso es incluso más descarado.

“Un amigo me contó que un amigo de Maynard le dijo que Tool ya está listo para fin de año en Chile, que sólo falta afinar detalles”. Como editor de HumoNegro, también veo este asunto desde esa perspectiva; es muy difícil mantenerse constante y firme sin caer en la tentación facilista del verbo en potencial y quienes nos conocen desde hace tiempo saben que no tenemos esa costumbre. Tampoco es un juicio de valor a todos los medios que existen en internet, ni menos a los medios pequeños o que recién comienzan, puesto que conseguir veracidad y un tono mediático son elementos que entrega la experiencia y el recorrido, y más de alguna vez caerán en dicha tentación. Sin ir más lejos, más de alguna vez también titulamos con algún potencial, pero el oficio de más de una década en esto nos ha enseñado que es una mala práctica, ya sea a causa de la ansiedad que provoca el saber de algún dato y querer compartirlo, o con la mala intención de querer conseguir visitas con algo que no tiene riesgos, pero que sí termina dándole esperanzas a un fan para finalmente matárselas con un simple lavado de manos si no llegara a concretarse. Los medios que más llevamos en esto no tenemos excusa alguna.

Esperamos nunca tener que echar mano a tan decadente ética periodística, esperamos nunca tener que jugar con los sueños de cada uno de ustedes, porque el día que eso pase, tendrán toda la razón en sacarnos en cara la credibilidad que aseguramos tener.

¿Por qué Tool en el titular de esta columna? Porque simbólicamente son los fans que más han esperado por su banda en estas tierras, y así como entraron a leer esto sólo por ver dicha frase, los seguidores de muchos otros artistas hacen lo mismo día a día atraídos por el poder del verbo en potencial. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad para con nuestros lectores, y eso incluye el respeto por los mismos, pero si se les sigue pasando a llevar -aunque sea de forma pasiva- finalmente nadie le creerá a nadie. El nivel de daño que ocasiona dejarse engañar depende de cada uno, pero que haya medios que profiten y/o busquen popularidad en base a un engaño es, por lo bajo, inmoral. Tool podría venir a fin de año, cualquier banda podría venir a fin de año, cualquiera podría.

Por Claudio Tapia, editor de HumoNegro