Billy Duffy de The Cult: “Siempre nos preguntamos por qué aún no tocamos en Chile”

Lunes, 21 de Agosto de 2017 | 9:41 am

El próximo 6 de octubre será una fecha muy especial para todos los fans de The Cult en Chile, ya que la banda hará su tan esperado debut en Santiago con un show que promete echar abajo el Teatro Caupolicán con lo mejor de su repertorio. Con más de 30 años de carrera, los británicos se encuentran promocionando sin parar su último álbum, “Hidden City” (2016), trabajo que los vuelve a unir por cuarta vez con el productor Bob Rock.

Con el fin de discutir muchos de estos puntos es que nos sentamos al teléfono con Billy Duffy, guitarrista y compositor de la banda, quien nos comentó sobre las ganas que tenían de visitar Santiago, sus reflexiones acerca de su juventud en la escena punk británica, su amistad con Morrissey y Johnny Marr, y su pasión por el Manchester City, entre otras cosas, en una entrevista que podrás leer íntegramente a continuación.

Esta será la primera vez de The Cult en Chile. ¿Por qué se tardaron tanto en venir?

Sí, es una pregunta interesante, porque la mayoría de las bandas que conozco han estado ahí, incluso The Cult fue a Sudamérica por primera vez en 1992, o algo así. Por alguna razón –nunca he sabido por qué– aún no hemos tocado en Chile y siempre hablamos de por qué aún no vamos a tocar allá. Sabemos que tienen un público muy apasionado, todos mis amigos han estado allá y me cuentan eso, y nosotros aquí sin poder ir aún, ¡no lo sabemos! No es algo de la banda, ciertamente, ya que siempre quisimos ir, quizás es una cuestión de los promotores locales, la verdad es que no lo sé.

Cada año tenemos rumores; incluso en 2016 se decía que vendrían con Guns N’ Roses, pero nada. Aún seguimos esperando por The Cult…

Entiendo, pero no se preocupen, ¡porque pasará ahora! Eso es todo, la espera terminó. Así que, si quieren vernos, este es el momento. Hubo algunas conversaciones sobre tocar con Guns N’ Roses en Sudamérica el año pasado, pero fue muy complicado hacer funcionar todo eso por un montón de razones, así que desafortunadamente nunca pasó. Los acompañamos en Norteamérica e incluso en Ciudad de México, y estuvo genial, lástima que eso no llegó hasta allá. Lo bueno es que ahora iremos por nuestra cuenta, tocaremos mucho más, así todos podrán ver un show completo de la banda. Cuando tocamos con Guns N’ Roses es solamente un set de 10 canciones, ya que estamos como teloneros, pero ahora será nuestro propio concierto, lo que es bueno para los fans más acérrimos. Quizás algunos querían vernos juntos allá, ya que la mezcla entre The Cult y Guns N’ Roses es un gran pack de bandas, pero estaremos por cuenta propia.

¿Qué podemos esperar del show en Santiago? ¿Se enfocarán en su último álbum o igual interpretarán sus grandes éxitos?

Siempre hacemos una mezcla de todo. Creo que tocaremos algo así como cuatro canciones del nuevo álbum solamente. A pesar de que ahora estamos en una pausa por algunos meses, es prácticamente el mismo tipo de set que hemos tocado durante los últimos dos años, donde por supuesto hay espacio para el material antiguo.

“Hidden City” (2016) es su último álbum, siendo además el cuarto con el productor Bob Rock. ¿Se sienten más cómodos trabajando con Bob que con otro productor?

Es una buena pregunta, porque Bob siempre nos ha apoyado. Las canciones de The Cult son compuestas por Ian (Astbury, vocalista) y yo, así que es necesario tener esa tercera opinión que pueda aclararnos a ambos. Bob nos ayuda a conseguir lo que necesitamos en el proceso de composición, “Hidden City” se trata mucho de eso, de mantener el sonido en un punto alto todo el tiempo, así que nos ayuda bastante.

La música de The Cult es catalogada constantemente como un hard rock similar al de algunas bandas estadounidenses, pero su sonido es muy británico. ¿Sientes que tu temprano interés por la escena punk británica te ayudó a lograr este sonido en particular?

Creo que The Cult es una de las últimas bandas que tiene influencias de los 70; de hecho, yo aprendí a tocar guitarra antes de que naciera el punk. Si bien el punk cambió un montón de cosas, yo crecí escuchado el rock de fines de los sesenta y principios de los setenta, lo que está notoriamente en el ADN de The Cult. No creo que eso haga la diferencia en cuanto a nuestro sonido, muchas de esas bandas eran británicas y pasaron la mayor parte del tiempo tocando en Estados Unidos, así que no las veía diferentes. Luego, cuando vino el punk, llegó Iggy Pop, MC5, Patti Smith y The New York Dolls, que eran todos de EE.UU., tocaban en Inglaterra y eran muy exitosos. No veo mucha diferencia entre ambos, el punk británico trajo muy buenas bandas durante un tiempo, pero Norteamérica también tenía lo suyo, como The Doors, por ejemplo. Las influencias vienen de todos lados, somos lo que somos. Yo crecí en Inglaterra, mientras que Ian creció entre Inglaterra y Canadá, el tiene una influencia norteamericana porque vivió en Toronto cuando era un quinceañero, estuvo muchos años allá.

Viste un montón de bandas cuando eras niño. ¿Cuál es el show que más recuerdas?

Siempre recuerdo mi primer show, digo, un show de rock de verdad. Era muy joven, tenía unos 12 años y mi padre me llevó, pobre niño (risas). Ese día vi a Thin Lizzy y a Slade, de quienes yo era muy fanático. Ellos tenían un sonido realmente heavy, a pesar de que se consideraba pop en ese momento, era algo así como la banda Sweet, con una imagen bien pop, pero con conciertos netamente de rock pesado, con guitarras muy fuertes. También recuerdo cuando vi tocar a Sex Pistols, lo menciono todo el tiempo, porque fue importante para mí, ya que cambió mi vida. De hecho, la primera banda punk que vi fue Buzzcocks, ya que ellos eran quienes abrían, luego vino Slaughter & The Dogs, una banda local, que eran amigos míos. Finalmente vinieron los Sex Pistols, que obviamente eran los más importantes.

Billy, tú fuiste el responsable de presentar a Morrissey y Johnny Marr durante un show de Patti Smith al que asistieron, ¿no es así?

Aparentemente sí, fui yo quien hizo eso. Hay una película que saldrá pronto donde se cuenta la historia, se llama “England Is Mine”.

Considerando que en ese momento tenías una banda con Morrissey (The Nosebleeds), ¿sientes que quizás pudiste ser parte de The Smiths?

No, éramos muy diferentes. La música que hicimos juntos era diferente a The Smiths; Johnny es un gran guitarrista y tiene un estilo musical diferente al mío. Somos muy amigos hasta el día de hoy, nuestra amistad tiene más de cuarenta años, pero nuestros estilos son muy diferentes, yo soy más de un rock & roll bluesero, más sucio, mientras que él tiene este increíble estilo fusionado. Siento que The Smiths estaban destinados a juntarse, yo sólo fui el tipo que motivó a Steven (Morrisssey) a que se subiera a un escenario y se atreviera a cantar, y luego le presenté a Johnny Marr para que The Smiths pudiera formarse. Es cosa del destino, uno sólo hace su trabajo y ya, yo fui quien le entregó The Smiths a la gente, si lo miras desde esa perspectiva. Siempre tuve mucha fe en Morrissey, sabía que podía ser un cantante asombroso porque era una persona muy interesante, y lo sigue siendo.

Ya que mencionas tu amistad con Johnny, ambos son muy apasionados por el futbol, especialmente por el Manchester City. Ahora que vives en Los Angeles, ¿sigues prestándole atención a tu equipo?

Sí, sí, sí, por supuesto que lo hago. Siempre estoy pendiente del equipo, voy a verlos jugar de vez en cuando, sigo siendo un hincha, es mi hobby. Los apoyo desde los sesenta; mi familia me llevaba a verlos jugar, siempre los apoyé incluso durante todos esos malos años. Estoy feliz de que ahora estén jugando tan bien.

¿Qué opinas de Claudio Bravo, el portero del Manchester City?

Bueno, conozco a Bravo, también sé sobre Sánchez, que nuestro equipo lo quiere comprar, pero el Arsenal no parece querer dejarlo ir.

Es sabido que Bravo no ha tenido buenos momentos como arquero del equipo. ¿Te gustaría darle un consejo?

A ver (risa nerviosa), creo que es una lástima porque es muy bueno jugando por su selección nacional, pero aquí le ha sido muy difícil. Cuando eres el arquero y cometes errores, es muy complicado y termina siendo catastrófico. Creo que necesita demostrarles a sus críticos que están equivocados. Es el capitán de su selección, ustedes tienen un muy buen equipo en estos momentos, son muy sólidos, él no es capitán porque sí, en realidad es un muy buen jugador, debe demostrarle a la gente cuán bueno es, aunque con el Manchester City estuvo terrible el año pasado. Fue de lo peor todo lo que ocurrió, quizás era problema de la defensa, no lo sé.

Todas esas críticas fueron muy extrañas para nosotros, él es nuestro capitán y es muy respetado en Chile. Sinceramente, con nosotros nunca comete errores, pero en el Manchester sí…

Estuvo mal, muy muy mal. Había partidos donde literalmente no atajaba nada y el rival nos hacía cuatro goles. Parecía que no podía atajar el balón, era muy loco todo. En ciertos partidos nos preguntábamos: “¡¿Qué?! ¿Pero qué acaba de hacer?” (risas).

¿Qué hay de Manuel Pellegrini? Él también es chileno.

Todos los hinchas aman a Pellegrini, era muy querido en Manchester y muy respetado en todo Inglaterra, nadie tenía nada negativo que decir sobre él. Mucha gente siente que fue tratado muy mal por los directivos, ellos obviamente querían a traer a Guardiola. De todos modos fue muy exitoso, ganamos muchas copas bajo su tutela, así que debería quedarse tranquilo con eso. Aquí es muy querido, todos lo respetarán siempre.

Volvamos a la música: mucha gente cree que “Love” (1985) fue el primer álbum de The Cult. ¿Por qué crees que “Dreamtime” (1984) no es tan conocido, siendo un álbum tan bueno?

Debe ser sólo porque no fue lanzado en América, siendo que es un terreno muy importante musicalmente hablando. Hasta “Love” no teníamos nada lanzado en Estados Unidos, ni siquiera teníamos un hit, éramos aún una banda independiente, pero “Dreamtime” si fue lanzado en Canadá. Con “Love”, además, obtuvimos el éxito mainstream. Me gusta mucho “Dreamtime”, creo que es un muy buen disco, captura todo lo bien que lo estábamos pasando, toda la atmósfera alrededor de The Cult. Luego “Love” fue una especie de transición, donde además “She Sells Sanctuary” se convirtió en nuestro primer éxito a nivel nacional en Inglaterra, eso cambió todo para nosotros, por eso tal vez es que “Dreamtime” se perdió en el tiempo. Igualmente, aún tocamos canciones de ahí, como “Spiritwalker” o “Horse Nation”, nos gusta tocar en vivo esas canciones de vez en cuando.

Eres muy aplaudido por toda la energía que entregas en el escenario, algo que le valió a The Cult el reconocimiento como una banda muy entretenida en vivo. Hoy en día no hay muchas nuevas bandas de rock que llenen estadios como ustedes lo hicieron en su momento, ¿crees que esto es por la falta de energía? Muchos artistas ni siquiera se mueven alrededor del escenario…

Es una pregunta difícil, no sabría darte una respuesta exacta sobre eso. Está Foo Fighters, ellos son relativamente “nuevos” y llenan estadios, tienen un montón de energía, pero estoy consciente de qué hay bandas que no. Lo cierto es que no lo sé, vivimos en un mundo diferente, todo ha cambiado, ahora hay redes sociales, computadores, estamos en un mundo diferente al que era cuando comenzamos, incluso los Foo Fighters, ellos también viven una época distinta a cuando partieron. Es importante notar estos cambios, los niños están creciendo de distintas maneras hoy en día. También tenemos a Ed Sheeran, él llena estadios y es solamente un tipo con una guitarra, eso basta para parecer interesante. La gente está cambiando, sólo nos queda aceptar esos cambios.

Recuerdo una polémica que hubo entre Ian Astbury y un fan durante un show de The Cult hace un tiempo. Esta persona se dedicó a enviar mensajes con su celular durante el show, lo que molestó a Ian, quien lo encaró frente a todos. ¿Sientes que la gente no disfruta los shows como lo hacía diez o veinte años atrás?

Creo que ahora hay más distracciones, además de diferentes maneras de disfrutar las cosas. Hay gente que disfruta los shows de la manera tradicional, mientras que otras personas lo disfrutan de la nueva manera, la verdad no me importa, mientras disfruten el show todo está bien. Aún así, pienso que es un poco loco, no entiendo cómo la gente quiere grabar todo en sus teléfonos, hacer videos terribles y fotografías más horribles aún. Pero bueno, así es la vida ahora, no hay forma de volver atrás.

Bueno, Billy, muchas gracias por tu tiempo, creo que eso ha sido todo. Para finalizar, ¿te gustaría decirle algo a tus fans aquí en Chile?

Bueno, hubo muchos rumores sobre nosotros yendo a Chile, nunca fue nuestra intención el no querer ir, siempre quisimos hacerlo. Todo el tiempo preguntábamos: “¿Qué pasa con Chile?”, “¿Por qué aún no hemos ido a tocar allá?”, “¿Por qué siempre tocamos sólo en Brasil y Argentina?”, pero ahora es su oportunidad. Si siempre quisieron ver a The Cult en Chile, por favor vengan al show porque es el momento preciso, la banda está genial, sonamos mucho mejor que antes, Si no me creen, búsquenlo por su cuenta en YouTube. ¡Somos buenos, vengan a ver nuestro show, sé que lo disfrutarán!

Por Manuel Cabrales

Foto por Mick Peek