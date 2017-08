Barry Burns de Mogwai: “Nunca dudamos en aceptar cuando nos invitan a Chile”

Cada visita de Mogwai a nuestro país ha quedado grabada permanentemente dentro de los conciertos más destacados. Con ocho discos de estudio, y otra cantidad de soundtracks, los oriundos de Glasgow han desarrollado un estilo muy variado y conciso. Con el siempre estridente post-rock como premisa principal, Mogwai manipula el volumen a su antojo para hacer de sus shows una experiencia única, llena de los más oscuros y volátiles sonidos.

El próximo 1 de septiembre la banda lanzará “Every Country’s Sun”, su novena placa de estudio, que los tendrá de regreso junto al productor Dave Fridmann luego del aclamado “Rock Action” (2001). Bajo la promoción de este próximo trabajo, conversamos con su guitarrista, Barry Burns, quien, con su buen humor de siempre, nos comentó sobre la grabación de este disco, su trabajo fuera de Mogwai y sus inicios con la banda, entre otras cosas, en una entrevista que puedes leer a continuación.

Se acerca el lanzamiento de “Every Country’s Sun”, noveno álbum de Mogwai. Para este disco volvieron a trabajar con el productor Dave Fridmann, quien produjo “Rock Action” en 2001. ¿Cómo fue volver a colaborar con él después de tantos años?

Se siente muy bien regresar con él. Su estudio es genial porque está como en medio de la nada, muy alejado del resto del mundo. Para este álbum decidimos que queríamos trabajar junto a Dave de nuevo porque, ya sabes, se sentía como que había pasado mucho tiempo sin hacer algo juntos, además de que disfrutamos mucho cada disco que hace, nos gusta su sonido. Es muy bueno estar de vuelta.

Viajaron hasta Estados Unidos para grabar este álbum, ¿no es así?

Si, fue en Nueva York.

También trabajaron en los estudios Abbey Road…

Sí, pero fue sólo para masterizar, no grabamos nada ahí.

Entiendo que a Mogwai la prefieres más como una banda en vivo que como una de estudio, ¿por qué te gusta más el sonido en concierto en vez de los álbumes?

Creo que es porque en un concierto nos descontrolamos más, subiendo el volumen y todo eso. Probablemente dije eso hace un tiempo, ya que desde ahí hemos hecho algunos soundtracks para películas, lo que me hizo cambiar de opinión de eso. Ahora disfruto mucho estar en el estudio, diría que es mitad y mitad en estos momentos, eso cambió últimamente.

Ya que mencionas los soundtracks, ¿hay mucha diferencia entre componer soundtracks y componer un álbum?

La verdad es que hacemos las canciones de la misma manera, sólo que después tenemos un montón de conversaciones con el director y los productores, así que no es como que estamos trabajando con Mogwai, sino que trabajamos para alguien más. Te sientes diferente haciendo las cosas de esa manera.

¿De dónde sacan la inspiración para componer música para películas?

Bueno, todo empieza cuando nos piden hacerla (risas). No lo sé, la verdad. Usualmente escuchamos algunos soundtracks, vemos algunas películas, y así sacamos influencias de ahí.

Los vi en vivo hace unos años aquí en Santiago, fue en Primavera Fauna en 2014; En ese momento se encontraban promocionando “Rave Tapes” (2014). Recuerdo que había mucho ruido en el escenario y estuvieron realmente increíbles. ¿Consideras el volumen como la pieza fundamental del sonido de Mogwai?

Sí, absolutamente. Creo que es una de las cosas más importantes, aunque ha sido un poco difícil últimamente, especialmente en lugares como Europa donde existe un montón de restricciones respecto a los decibeles. Debido a eso se ha vuelto un poco más difícil, pero por suerte tenemos un buen ingeniero en sonido que trabaja duro para resolver los problemas. De todos modos, en otros lugares no tenemos esa dificultad, por suerte, ya que el volumen es muy importante para nosotros.

Su show ese año fue muy comentado durante la semana posterior. Muchas personas coincidían en que el concierto se escuchaba desde cada rincón del lugar…

¡Vaya, qué bueno saber eso!

¿Hay alguna posibilidad de ver a Mogwai en Chile otra vez?

Apenas nos pidan ir, por supuesto que allá estaremos. Hay lugares a los que no vamos muy seguido, Chile es uno de ellos, así que nunca dudamos en aceptar cuando nos lo proponen. No es que nosotros no queremos ir, sino que no hemos recibido ofertas. Si un promotor nos solicita, diremos que sí sin pensarlo.

¿Sería posible este año?

¡Nos encantaría! Pero estaremos en Europa y Estados Unidos lo que queda de 2017, así que quizás vamos el próximo año.

¿Por qué la banda es, principalmente, instrumental? Hay algunas canciones que tienen letras, pero la mayoría es instrumental…

Estoy en Mogwai desde 1998, pero cuando la banda comenzó era como cualquier otra, ya que todas las canciones tenían letras. Después de eso, notamos que sería mucho mejor si nadie cantaba, ya que la música instrumental te permite hacer material más potente. No creo que haya sido la idea desde el principio, sólo que evolucionó naturalmente.

Tú eres el único miembro con una formación musical a nivel académico, ¿crees que eso marca la diferencia en la banda?

Sí, hay algunas cosas que sé y que me han servido para ayudar a los demás, lo que nos ha sido de mucha utilidad cuando hacemos soundtracks, ahí es donde he podido aplicar todo mi conocimiento. Ha pasado mucho tiempo desde que fui a la universidad, así que olvidé algunas cosas (risas), pero creo que ha ayudado de alguna forma.

Bueno, Stuart dijo que te uniste a la banda porque tu risa es muy graciosa.

¡Oh, sí, eso es verdad! No creo que sea porque puedo tocar el piano y la guitarra, sino que más bien es por cómo me río (risas).

Los títulos de las canciones de Mogwai siempre son muy largos y con algunos juegos de palabras, ¿de dónde sacan todo eso?

Muchos nombres se originaron porque Martin (Bulloch, baterista) suele grabar con su iPhone cuando alguien se emborracha después de un show o mientras estamos en el bus. Siempre que alguien bebe y está a punto de decir algo estúpido o contar una historia divertida, le dice a Martin para que grabe con su teléfono (risas). Una vez que tenemos todas las canciones listas para un álbum, comenzamos a revisar las grabaciones de Martin para ver qué nombres usaremos. Siempre la música viene primero y los títulos después.

Pasemos a “Rave Tapes”, el último álbum de estudio de Mogwai a la fecha. Con este trabajo lograron una especie de balance entre el lado electrónico y el lado más pesado de la banda, ¿es aquí donde les gustaría quedarse o pretenden irse moviendo en distintas direcciones hacia el futuro?

Siempre queremos seguir moviéndonos en distintas direcciones. Siento que ese disco fue algo así como un “casi álbum”, no lo siento como un disco terminado por completo. El sintetizador está, pero como instrumento prematuro, quizás con un poco más de tiempo no habría estado tan presente.

¿Qué hay de “Every Country’s Sun”, su próximo disco, es similar a “Rave Tapes”?

Creo que es similar en el sentido de que, gracias a los soundtracks que hemos hecho, se ha transformado en un disco diferente a lo que pudo ser. Desde que John (Cummings, guitarrista) dejó la banda hace dos años, tuvimos que cambiar algunas cosas, eso transformó la música del álbum en cierta forma.

El álbum tendrá una edición de lujo con algunos demos extras, ¿serán canciones extras o son esas versiones prematuras que me comentas?

Así es, esos tracks son canciones que están en el álbum, pero con diferentes secciones, entre otras cosas. Todo es distinto a como terminó siendo en el disco. Creo que hasta hay un demo que suena mejor que como es en el álbum (risas).

Considerando que Stuart hizo un álbum con su banda Minor Victories, ¿te gustaría hacer música fuera de Mogwai?

Sí, la verdad es que ya lo hice. Tengo un proyecto con un amigo que es conocido como Kangding Ray. Nos llamamos SUMS, tocamos como cuatro o cinco shows en algunos festivales durante 2015 y 2016. Creo que sacaremos un álbum, pero eso será el próximo año. Dominic (Aitchson, bajista) también colabora en una banda (Crippled Black Phoenix), así que siempre estamos todos haciendo cosas fuera de Mogwai.

¿Te sientes diferente al tocar en SUMS a cuando tocas con Mogwai?

Si, y creo que he aprendido mucho trabajando en SUMS. David (compañero en SUMS) me ha enseñado cómo grabar música de la manera apropiada, hacer diferentes tipos de mezclas y cosas así. Eso realmente me ha ayudado.

Me gustaría saber de tus influencias, ¿qué bandas creciste escuchando?

La mayoría de las cosas con las que crecí es lo que escuchaban mis padres, como Bob Dylan, Diana Ross, entre otras cosas. No escuché a The Stooges u otro tipo de bandas hasta mucho después. Todos en Mogwai tenemos diferentes gustos musicales, lo que es genial, creo que eso nos hace sonar como sonamos.

¿Habías escuchado Mogwai antes de unirte a la banda? Llegaste después de “Mogwai Young Team” (1997).

Si, ya los conocía de antes. De hecho, creo que toqué algo de piano en ese disco. Además, que donde vivíamos es un lugar muy pequeño, así que todo el mundo se conocía. La verdad es que me gusta mucho ese álbum, siempre me agradó.

¿Ayudaste en la composición de “Come On And Die Young” (1999) o solo tocaste las canciones?

Sólo donde había piano. Compuse todas las partes de piano o teclado en el álbum, pero nada más allá de eso.

¿Cuál es el álbum en el que más participaste durante el proceso creativo?

Creo que en “Happy Songs For Happy People” (2003), o quizás en el nuevo, no estoy muy seguro la verdad. Probablemente fue en “Happy Songs For Happy People”, en realidad.

Bueno, Barry, creo que se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría decirle algo a tus fans chilenos?

Quiero decirles que esperamos volver muy pronto. Cada vez que hemos tocado allá es todo muy loco, especialmente la primera vez; en Chile nos sentimos como The Beatles (risas). Lo pasamos muy bien, así que estoy muy ansioso por regresar.

Son muy queridos aquí. Puedes ir a cualquier tienda de discos acá en Santiago y es bastante probable que los dueños tengan sonando algún álbum de Mogwai.

¿En serio? ¡Oh, ¡Dios, eso es increíble! Estoy muy feliz de enterarme de ese dato (risas).

Es en serio, tienen que volver pronto. Bueno, Barry, gracias por tu tiempo, fue un honor conversar contigo.

El placer fue mío, Manuel. Nos vemos pronto, ¡adiós!

Por Manuel Cabrales