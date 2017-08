Santiago Rock City: Los debutantes

Miércoles, 2 de Agosto de 2017 | 1:27 am | No hay comentarios

Durante los próximos 29 y 30 de septiembre, el Estadio Monumental será la sede de una de las citas más memorables que haya tenido el rock en nuestro país. Santiago Rock City será una verdadera tertulia de leyendas del estilo, donde seremos testigos de retornos grandilocuentes, pero también de debuts de nombres esenciales que, por el motivo que haya sido, no habían tenido la oportunidad de tocar en un escenario local hasta este momento. En este artículo revisaremos los perfiles de las bandas que debutarán en Chile, en uno de los festivales más potentes de la temporada.

The Who

Sin lugar a dudas, el gran debut de este evento, y quizás uno de los shows más relevantes en la historia de los conciertos en Chile. La leyenda británica realizará su primer concierto en la capital, continuando la gira que conmemora su medio siglo de vida. Roger Daltrey y Pete Townshend, los sobrevivientes de la formación emblemática del conjunto vendrán a presentar los clásicos de su holgado catálogo, donde himnos como “Baba O’Riley” o “My Generation” podrán ser disfrutados en vivo por primera vez por miles de fanáticos chilenos.

En un setlist que, hasta el momento, pone especial énfasis en álbumes como “Tommy” (1969) o “Who’s Next” (1971), The Who buscará entregar lo mejor de sí, a pesar de no ser el número principal de la noche. Demás está decir que asistir a un concierto de The Who es hacerlo a una cita con la historia del rock, con los hombres que construyeron los cimientos para todo lo que escuchamos hoy en día en materia rockera. El próximo 29 de septiembre será un encuentro histórico, casi obligatorio para todo aquel que se reconozca un aficionado al estilo.

Def Leppard

Dentro de los íconos del glam rock, Def Leppard era el gran nombre que faltaba ver en nuestros escenarios. Los ingleses, que comenzaron su carrera formando parte de la nueva camada de bandas pioneras del heavy metal a principios de los ochenta, se hicieron famosos a nivel mundial gracias a hits radiales como “Pour Some Sugar On Me” o “Photograph”.

Manteniendo la misma formación que se consolidó el año 1992 con el lanzamiento del álbum “Adrenalize”, Def Leppard debutará en Santiago Rock City en la promoción de su disco homónimo lanzado en 2015, registro que sirvió de revisión del sonido de la banda y su evolución durante los años, para seguir adelante con una fiesta que no parece tener fin. Sin embargo, los clásicos no estarán ausentes durante la velada, en lo que será una previa con sabor a plato de fondo, cuando los ingleses lleguen al estadio de la comuna de Macul el próximo sábado 30 de septiembre, para calentar los motores antes del arribo de Aerosmith.

L.A. Guns

Cuenta la leyenda, que el nacimiento de los legendarios Guns N’ Roses surgió de la fusión de las bandas L.A. Guns y Hollywood Rose, de ahí el nombre de los autores de “Welcome To The Jungle”. Marginándose de esta unión, Tracii Guns, guitarrista fundador de L.A. Guns, se empeñó en reformar la banda, encontrando la estabilidad al aliarse con el vocalista Phil Lewis, con quien grabó éxitos como “Rip And Tear”, logrando un éxito mesurado en su mejor época.

Con diez discos bajo el brazo y un sinnúmero de cambios de integrantes, teniendo incluso bandas paralelas compartiendo el mismo nombre, pero lideradas por diferentes músicos, Guns y Lewis lograron limar asperezas y volvieron a reunirse para hacer justicia a una banda que tiene una gran historia que contar, y que se sigue escribiendo, ya que el grupo tiene pronosticada la salida de su nuevo disco, “The Missing Peace”, para octubre de este año. Presentándose en la misma jornada que Aerosmith y Def Leppard, L.A. Guns pondrá al Monumental en modo glam rock.

Tyler Bryant & The Shakedown

En esta reunión de dinosaurios también hay espacio para los jóvenes, aunque a Tyler Bryant y su conjunto les gusta sonar como veteranos del estilo. En una especie de revival del hard rock y el blues, el norteamericano llegará a suelo nacional con dos registros a su haber (“Wild Child” de 2013 y “From The Sandcastle” de 2015), los cuales han sido alabados por el público y la crítica, recibiendo el espaldarazo de bandas como AC/DC o ZZ Top; tanto así, que los mismísimos Guns N’ Roses los invitaron a ser el número de apertura oficial de su gira de reunión. Destacando los sencillos “Mojo Workin” y “Stitch It Up”, Tyler Bryant & The Shakedown dará el puntapié inicial a la memorable jornada del viernes 29 de septiembre.

La invitación está hecha. Santiago Rock City reunirá en dos jornadas a bandas históricas, entre rostros conocidos y debutantes que, pensamos, nunca tendríamos la oportunidad de escuchar en vivo por estos lares. Por otro encuentro con la historia, nos vemos los próximos 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental.

Por Sebastián Zumelzu