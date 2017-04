Pete Doherty y su camino a la redención

Martes, 25 de Abril de 2017 | 12:40 am | No hay comentarios

La vida de Pete Doherty resulta tan irregular y estruendosa como el sonido de su banda madre, The Libertines. Una constante vida lidiando con drogas, problemas legales, entre otras turbiedades, ha reducido al músico a cenizas de las que renace una y otra vez, cuál ave fénix. Hoy en día, Doherty se encuentra alejado de todos aquellos fantasmas de su pasado, enfocándose en un próspero presente junto a The Libertines (que los tuvo debutando en nuestro país el año pasado), además de una carrera solista que vuelve a la vida con “Hamburg Demonstrations” (2016), su última placa discográfica de estudio.

Si bien las críticas a ese último álbum no fueron las mejores, Doherty intenta reflejar en dicho trabajo una etapa más retrospectiva, reconociendo sus errores y asumiendo cada una de las decisiones que tomó en su vida. Muchos podrán culpar precisamente a esas malas decisiones como las responsables de la complicada e irregular carrera que tuvo el cuarteto durante su corta existencia: los constantes problemas de Doherty con el consumo abusivo de sustancias ilícitas hicieron que The Libertines se fuera apagando lentamente, transformándose en algo que, como la mayoría de las cosas que dejan de existir, obtuvo un carácter legendario, transgresor e indestructible al paso del tiempo.

Existe un porcentaje de gente para los que The Libertines no es nada de eso, sino más bien un inflado y articulado invento de la industria que sobrevaloraba todo lo que aparecía en términos de rock durante esos años. Lo cierto es que, pese a los detractores, The Libertines se transformó en una viva representación de la rebeldía y el desorden que recaía en la imagen de Pete Doherty, algo que se distanciaba de la pulcritud y enfoque que profesaron otros ilustres de la época, como unos recién nacidos Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o The Strokes.

Es necesario ese paralelo para poder comprender qué es lo que representa Pete Doherty y cuál es su relevancia en términos musicales. Una mente descarrilada y atrevida como la de él solo merece palabras de halago dentro de la pulcra y correcta escena musical británica. No será el guitarrista más virtuoso, ni mucho menos el mejor cantante (al punto que ni siquiera llega a ser “bueno” en alguna de las dos), pero lo que Doherty tiene de sobra -tal como todos los proyectos musicales que ha desarrollado- es la honestidad, algo que le permitió siempre entregar el show que quería y que era capaz de dar.

Doherty regresará a nuestro país debutando su faceta solista, el próximo 30 de mayo, con un show que recopilará su historia musical. No será un show para discutir el sonido ni la prolijidad, ni ningún rebuscado aspecto en términos musicales, sino más bien un libro abierto que entregará todas sus experiencias, sus vivencias y el largo camino que recorrió hacia la redención. Hoy Doherty es un hombre nuevo, un individuo que entrega con todo su ser lo mejor que puede dar, sin crear falsas expectativas o promesas que estén muy lejos de hacerse una realidad.

Por Manuel Cabrales