Los componentes de SAM Fest 2017

Martes, 3 de enero de 2017 | 11:01 pm | No hay comentarios

Apenas iniciamos 2017 y la actividad musical ya se comienza a palpar dentro de la cartelera, especialmente para la música chilena, que tendrá su espacio en SAM Fest 2017. El festival Santiago Música Acción llevará a cabo su primera versión con una selección de cinco bandas, quienes amenizarán una explosiva jornada el próximo 11 de enero en el Club Chocolate. Para que te vayas preparando camino a esta cita, en HumoNegro quisimos recopilar a los grupos participantes para contarte un poco de su historia, la que puedes conocer a continuación.

Fármacos: Luego de un par de EPs, la banda se dio a conocer gracias a “Los Días Más Largos” (2013), debut discográfico que cuenta con influencias del post rock y uno que otro tinte pop, permitiéndole una versatilidad que se siente en cada una de las canciones presentes en su catálogo. Hoy en día, el proyecto musical liderado por Diego Ridolfi se encuentra enfocado netamente en la promoción de su segundo larga duración, “Estado de Gracia” (2016), el cual vino a consolidar la gran calidad sonora en sus composiciones.

Intimate Stranger: Esta banda anglo-chilena tiene un vasto recorrido por algunos de los escenarios más importantes del mundo, tales como el SXSW, entre otras presentaciones en Estados Unidos e Inglaterra. Comandados por su vocalista, la inglesa-croata Tessie Stranger, han desarrollado una clara tendencia al post punk y el dream pop, reflejado también en “Just (We Are Not Just Human Beings)”, último álbum de estudio lanzado en 2016, y que será parte importante de su presentación en el SAM Fest 2017.

Patio Solar: Parte de la nueva camada de bandas chilenas, Patio Solar se encarga de expresar las vivencias propias de la juventud con un pop cercano a las veredas del new wave, el folk y las guitarras cargadas a los coloridos sonidos del indie en la actualidad. Gracias a su excelente debut, “Temporada” (2015), los chicos oriundos de La Florida vienen abriéndose camino poco a poco en la escena nacional. Ahora, con el lanzamiento del EP “Los Movimientos” (2016), llegarán al SAM Fest con miras hacia el futuro, el cual se ve muy prometedor para el joven conjunto nacional.

El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco: Hermanos de Patio Solar en el sello discográfico Piloto, este quinteto ha sido calificado en muchas oportunidades como la encarnación chilena de American Football debido a la notoria influencia de los norteamericanos, y bandas como Explosions In The Sky en su sonido. Con sólo un álbum de estudio, el aplaudido “Run Run”, lanzado apenas en 2016, ECSDLQHP se perfila como uno de los más esperados de SAM Fest, todo eso debido a la gran calidad de sus presentaciones en vivo, las cuales han sido destacadas por gran parte de sus asistentes durante el año pasado.

Catedral: La historia de este cuarteto nacional recién comienza a escribirse, cimentando sus bases con un 2016 lleno de presentaciones en vivo, además del lanzamiento del single “Deberías Saber”, primer adelanto de lo que será su primer disco de estudio. Formada en parte por ex integrantes de bandas como Versalles y Chain Reaction, este conjunto nacional apostó por un sonido cercano al rock moderno de Interpol o Kings Of Leon, entre otros, y podrás conocer su definida propuesta en la próxima edición de Santiago Acción Musical.

Por Manuel Cabrales