La evolución de Animals As Leaders

Martes, 6 de Junio de 2017 | 10:13 am | No hay comentarios

Precisión, entrega, coherencia, virtuosismo y, sobre todo, potencia. Todos estos conceptos podrían englobar de alguna manera lo que representa la música de Animals As Leaders, el combo de metal experimental y progresivo que promete un incendiario debut en nuestro país, donde se presentarán el próximo 24 y 25 de julio en el Teatro Nescafé de Las Artes. El trío conformado por los guitarristas Tosin Abasi y Javier Reyes, además del baterista Matt Garstka cuenta con una vasta historia discográfica, donde han desarrollado una versión propia de la música instrumental, el progresivo, y un jazz de carácter libre y moderno. Una vía para expresar la locura existente dentro de cada integrante, fundiéndose en un sonido único y avasallador.

Año 2009, y Abasi realizó lo que sería el álbum homónimo del ahora trío; una obra creada únicamente por él, en compañía de Misha Mansoor, integrante de la banda de metal progresivo Periphery, que ayudó en la producción, además de otras funciones. Cimentándose en el sonido conocido como djent, Animals As Leaders se daría a conocer al mundo con canciones tan tremendas como “Tempting Time” u “On Impulse”, entre otras. La premisa principal en este álbum fue el demostrar las grandes habilidades de Abasi en la guitarra, utilizando diversas técnicas para lograr un sonido que se asemeja a una mezcla entre bandas como Meshuggah y Porcupine Tree.

Pasando discográficamente a la formación como trío, el segundo álbum llevaría por nombre “Weightless” (2011), y se desarrolló como un electrizante viaje de 46 minutos, guiados principalmente por los furiosos riffs de Abasi y Javier Reyes, quienes mediante la guitarra de ocho cuerdas marcaron un precedente para la impronta furiosa y acelerada en que se basó el álbum. Una de las particularidades en este trabajo, es el hecho de que todas las canciones provienen directamente de capítulos existentes en la serie literaria “Rama”, con autoría de Arthur C. Clarke, entregándole al disco un carácter diferente, ligado casi a la conceptualidad; un ejercicio que permite encontrarle una coherencia al desgarrador relato que los instrumentos de cada integrante van aportando a lo largo del álbum.

“The Joy Of Motion” continuó esta travesía el año 2014, aportando un punto de inflexión para la discografía de Animals As Leaders, ya que la adición de elementos del jazz y la electrónica, entre otros estilos, le entregó una cara diferente a lo realizado por el trío. Esto se volvió a repetir con “The Madness Of Many” (2016), su excelente cuarto LP y que vienen promocionando actualmente en esta gira, con un juego entre el jazz fusión y el estridente metal progresivo que tan bien los ha caracterizado a lo largo de los años. Una simetría casi matemática, sonidos efervescentes y dinámicos, combinados con una precisión digna del jazz más docto, Animals As Leaders se ha transformado exactamente en lo que siempre buscaron: algo que jamás se ha escuchado antes.

Sin duda, el show de una banda de esta categoría es una experiencia que vale la pena sentir en algún momento de la vida. La potente entrega de un arsenal de riffs y estridencia, se convertirá en un muro sonoro que, al estallar, nos volará la cabeza. Un viaje a través de las mentes de cada miembro de la banda, una instancia donde seremos capaces de comprender y sentir en carne propia la locura de Abasi, Reyes y Garstka. Una experiencia visceral que nos trasladará hasta el lado más extremo y complejo de la realidad.

Por Manuel Cabrales