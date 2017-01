Especial Lollapalooza Chile 2017: The xx

Viernes, 6 de enero de 2017 | 12:34 am | No hay comentarios

La oscuridad es un sentimiento, una imagen, un color, un timbre. La oscuridad implica lo excluido, lo escondido, lo que está lejos de la luz y, de esa forma, algo lejos de lo que la física indicaría como factible de ser visto. Pero a veces queremos expresarla, queremos generar instancias de conexión donde la luz no sea protagonista. A veces la oscuridad es un sentimiento, y logra ser ese que queremos que se note, y que alguien pueda leer.

The xx ha logrado explorar este lado oscuro, sea en un rincón de una pieza o en medio de la discoteca, porque desde sus guitarras profundas, bajo subterráneo, y percusiones y efectos bien meditados, configuran un sonido de trazos elegantes y sencillos de leer, donde lo que se escucha tiene el mismo lugar que los espacios vacíos entre los cuales puede colarse un poco de luz.

Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith (aka, Jamie xx) formaron la banda en Londres en 2005, pero en el tránsito calmo de quienes pulen lo que tienen en vez de lanzarlo a tontas y locas, The xx recién lanzó su primer disco “xx” en 2009, ganando reconocimiento inmediato con singles como “Crystalised” e “Islands”. Como hijos de la oscuridad que son, recién en 2010 tuvieron mayor reconocimiento y el disco trepó en listados como lo mejor de la década.

Inclusión. Exclusión. El juego de la producción de Jamie xx juega con lo que existe o no, y deja pensando en si hay algo más, si la llanura lunar que muchas veces aparenta una canción realmente es tan lisa, o si existen relieves desconocidos que sólo se sienten al caminar. Este universo continuó expandiéndose con “Coexist” en 2012, aunque ya no era tan desconocido todo. La similitud entre los dos discos era evidente, y parecía que existía una continuación del álbum homónimo, por lo que el receso que se tomaron se hizo extenso, pero necesario en las esperanzas de quienes no querían que la banda se convirtiera en un pastiche de sí misma. En medio, la bola de disco apareció completamente para el siempre trabajólico y movido Jamie. Fuera haciendo remixes para otros o sacando su excelente debut, “In Colour”, en 2015, Jamie xx se ha convertido en un nombre que tiene su propio camino, y por ello la duda era más grande respecto a los siguientes pasos de The xx.

El 13 de enero finalmente se sabrá cómo suena el nuevo modelo del trío, adelantado por sencillos más bailables pero igualmente oscuros en su color, como “On Hold” o “I Dare You”. Lo que sí está claro es que “I See You”, su tercer disco de estudio, será el trampolín que llevará a los ingleses a un nuevo estatus, a nuevas alturas, y a ser más incluidos y más parte del todo como nunca, transformando esa oscuridad en un nuevo tipo de luz.

Por Manuel Toledo-Campos