Especial Lollapalooza Chile 2017: The 1975

Viernes, 3 de febrero de 2017

Dueños de una meteórica carrera, los ingleses de The 1975 debutarán en nuestro país el próximo sábado 1 de abril en el gran escenario de Lollapalooza Chile 2017. En plena promoción de su segundo larga duración, el interesante pero irregular “I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It” (2016), el cuarteto oriundo de Manchester se ha hecho famoso por cultivar un sonido claramente influenciado por el pop de la década de los ochenta. Tanto así, que, al mismo tiempo que han logrado cautivar a una gran legión de fanáticos alrededor del mundo, también se han hecho de un importante sector de detractores, quienes ven con malos ojos el revival que proponen los europeos.

Formados en la secundaria, donde tocaban en su mayoría covers de bandas punk, George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy y Ross MacDonald comenzaron a escribir música original, canciones que tiempo después se convertirían en los primeros hitos de su carrera como The 1975, nombre que nació inspirado en un libro de poesía escrito por el norteamericano Jack Kerouac, luego de haberse presentado bajo numerosos nombres previamente. Con el lanzamiento de su primer EP, “Facedown” (2012), los ingleses tuvieron gran difusión en su país, sonando en radios como la BBC, la que les dio un gran espaldarazo a la hora de encumbrarlos a la fama. Apostando por los registros de corta duración, la banda publicó tres EP`s más, haciéndose de una gran cantidad de seguidores, además de transformarse en número de apertura de grupos consagrados como Muse o los mismísimos The Rolling Stones. El hype que se creó en torno al conjunto fue tan grande, que incluso antes de editar su primer álbum oficial, ya tenían shows completamente vendidos.

El homónimo, “The 1975” (2013), los llevó por primera vez a Estados Unidos, donde formaron parte del prestigioso festival Coachella. De ahí en adelante, sumado al éxito del sencillo “Love Me”, cuyo riff de guitarra recuerda en exceso a los hits más connotados de INXS, la agrupación se estableció como uno de los actos a tener en cuenta dentro del basto espectro del rock y pop mundial. Sin embargo, los críticos que los acusaron de “poseros” y “puro humo” no tuvieron clemencia a la hora de vapulear a los músicos, a quienes veían como otro frívolo intento de la industria por lucrar con la nostalgia.

Pero eso no detuvo a The 1975, que incluso hace mofa de sus detractores en el video del single “The Sound”, el cual corona su segundo lanzamiento, cuyo extenso nombre (“I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It”) resume la gran cantidad de capas de sonidos y atmósferas que la agrupación quiso incorporar al álbum lanzado el año pasado. El LP fue un éxito de ventas a nivel mundial y encumbró definitivamente al grupo como una gran potencia musical. A pesar de que en el álbum aún se pueden encontrar ripios por pulir, es de esperar que el ascenso no se detenga.

Es así como el próximo sábado 1 de abril nos encontraremos cara a cara con una banda que ha probado ser una fábrica de hits y que hoy vive un tremendo momento. Basados en el nostálgico sonido del pop de los años ochenta, The 1975 va a poner a bailar a todos los asistentes de Lollapalooza Chile 2017, lugar donde podremos comprobar in situ si efectivamente son la gran banda que nos han querido vender hasta ahora, o simplemente puro humo.

Por Sebastián Zumelzu