Especial Lollapalooza Chile 2017: Tegan And Sara

Viernes, 13 de enero de 2017 | 12:23 pm | Comentarios (1)

Es evidente que al referirse al dúo de hermanas Tegan And Sara, estamos hablando de uno de los actos indie más relevantes que jamás haya pisado suelo local. Es por esto que su presencia en el line up de Lollapalooza Chile 2017 resulta ser una de las mayores sorpresas para la próxima edición. El que partiera como un proyecto ligado netamente al indie más suave y pegajoso, hoy se ha convertido en un número con potente sonido pop, algo que se demuestra con la madurez obtenida en “Heartthrob” (2013) y “Love You To Death” (2016), sus últimos trabajos de estudio.

Y como todo gran cambio, los desafíos no estuvieron ausentes, teniendo la difícil tarea de mantener una fanaticada que las siguió durante casi 15 años, y que ahora ve cómo el sonido de las hermanas Quin se establece firmemente en un synth-pop más masivo y desarrollado. Así fue como “Heartthrob” supuso la segunda vida de Tegan And Sara, aclamado por la crítica y tomado de muy buena manera por un público que las vio dejar las guitarras para llevar sus composiciones directamente a la pista de baile.

En parte, esa evolución en el sonido del dúo corresponde a una adaptación a los nuevos tiempos, tal como han manifestado sus integrantes en un par de ocasiones. Vivimos en una era de streamings y música disponible en todos lados y a cada momento, factor que motivó a Tegan And Sara a ampliar su espectro musical, ya que la versatilidad en sus últimos discos fue algo pensado desde un giro necesario, acorde a la era actual, una en que la impronta más armónica que profesaban antiguamente ya no tiene cabida.

Ahora las hermanas Quin llegarán a la séptima versión de Lollapalooza Chile con un show de primera categoría probado en los principales festivales del mundo. Con un minucioso setlist enfocado en esta segunda etapa, la mayor parte de aquel se concentra en las canciones de sus últimos dos LP. No obstante, se dan el lujo de retroceder un poco más, específicamente hasta los antecesores, “The Con” (2007) y “Sainthood” (2009), llegando incluso brevemente a repasar algo del aún más remoto, “If It Was You” (2002). Sin olvidar sus orígenes, pero tampoco mirando necesariamente hacia el pasado.

El amor, las relaciones de pareja, entre otras temáticas de carácter amoroso, son el condimento esencial en este combo de dulce synth-pop y desgarradoras líricas, haciendo de Tegan And Sara un dúo capaz de mirar hacia diferentes direcciones, sin que les importe hacer un cambio radical en el proceso. Una trayectoria de alrededor de 15 años no pasa en vano, y la metamorfosis experimentada por la banda demuestra perfectamente cómo fuimos testigos de un viaje que tuvo de todo, pero que finalmente catapultó el ascenso hasta la élite del pop festivalero, algo que les pudo asegurar la trascendencia hacia la posteridad.

Por Manuel Cabrales